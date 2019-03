Miguel Cardenal: "Me gustaría que la RFEF aclare la denuncia de manera inmediata"

"Me parece una denuncia gravísima, algo extraordinariamente alarmante. Lo que hay que hacer ante una acusación de ese tipo es cuanto antes clarificarla y si es preciso adoptar las medidas oportunas. Me gustaría que la Federación de manera inmediata aclarase lo que tiene que ver con esa acusación", afirmó.

Cardenal se expresó así en Tarragona, donde acudió para firmar un convenio de colaboración con el ayuntamiento de la ciudad para la celebración de los Juegos Mediterráneos del 2017, por el que el Estado aportará 3,4 millones para remodelar el estadio del Nàstic y la pista de atletismo de Campclar.

"Nadie puede tener de manera razonable, en 2015 en España, miedo a represalias. Tiene a su disposición a la administración, el Gobierno, el Consejo Superior de Deportes, la administración de justicia y lo que tiene que hacer es contarlo, ponerlo en conocimiento también de la autoridad deportiva que lo tomaremos completamente en serio", añadió.

¿Un arbitraje contra el Barça en el Clásico?

El presidente del CSD dijo también que no comparte "que se pueda lanzar una acusación tan grave, de hechos tan extraordinariamente graves como los que habla esa denuncia y que se haga de una manera que impida a las autoridades y a la opinión pública conocer de qué estamos hablando".

Las palabras de Miguel Cardenal se produjeron horas después de hacerse pública la denuncia presentada por un abogado ante la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, en la que expone que un árbitro asistente de Primera División ha recibido supuestamente presiones desde el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para favorecer al Real Madrid en el próximo Clásico del 21 de noviembre.

En una supuesta llamada, que se produjo en septiembre, un miembro del CTA se puso en contacto con un árbitro principal de Primera División candidato a dirigir el Clásico y le indicó que "deberá intentar dirigir de una manera determinada, que en definitiva suponga perjudicar los interesas de uno de los clubes, el FC Barcelona".

Todo empieza con una llamada

La denuncia, publicada en diversos medios, agrega que fue el árbitro principal el que llamó a su asistente, el que supuestamente denuncia, para decirle que "sería más conveniente que las decisiones más difíciles en ese partido no las tomara el árbitro principal, pues su figura es más mediática, genera mayor controversia y están sometidos a un mayor control de los medios".

El texto de la denuncia añade que el arbitro asistente recibió días después "una llamada directa de un miembro del Comité Técnico". "Se trata, según manifestación que le realizan a mi poderdante de alguien que se identifica como el Vocal José Ángel Jiménez. Dicha persona se correspondería, según indicaciones de mi mandante, a José Angel Jiménez Muñoz de Morales, Vocal del Comité técnico, persona de amplia experiencia en el cargo ...", sostiene.

Reacción de sorpresa

"En la misma se le indica que ha sabido de su negativa a seguir las instrucciones dadas. Le indican que sería más inteligente seguirlas, que su carrera puede mantenerse muy alto en caso positivo, pero que en caso negativo pues sabe que es muy difícil mantenerse arriba, que puede descender en el escalafón, y que la vida profesional de los Árbitros es muy corta", agrega.

El escrito de denuncia refleja que en aquella conversación el asistente "reitera su sorpresa, y siguiendo un poco el juego, pregunta si esto sólo va a hacerse con este partido y el equipo arbitral que lo dirija o no". "Le indican, como ya le había manifestado el Arbitro principal, que se había hecho antes pero que la presión de los medios motivaba que tuvieran que ser más sutiles, siendo conveniente que ciertas decisiones las tomara él y no el Árbitro principal, más expuesto y que no se preocupara,que se podía continuar haciendo en otros partidos de modo que no se vería cara a la opinión pública como muy descarado", asegura.