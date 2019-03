Messi y su padre recurrirán la sentencia de 21 meses de cárcel al Supremo

El futbolista argentino Lionel Messi y su padre, Jorge Messi, recurrirán al Tribunal Supremo la condena de 21 meses de cárcel, que no deberán cumplir por ser inferior a dos años, por defraudar a Hacienda 4,1 millones de euros entre 2007 y 2009, porque consideran que la sentencia "no es correcta".

En la sentencia, la sección octava de la Audiencia de Barcelona estima que el jugador optó por una "ignorancia deliberada" en la gestión de sus ingresos. En un escrito remitido esta tarde a los medios, la familia Messi y sus abogados señalan que consideran que "la sentencia no es correcta, pero centra el debate de tal forma que parece claro que el recurso que va a ser interpuesto acabará por dar la razón a la defensa".

"La sentencia impone una sanción casi simbólica"

"En cualquier caso, para los juristas, la sentencia impone una sanción casi simbólica (7 meses por cada delito fiscal), puesto que la cantidad que la Agencia Tributaria reclamaba ya se abonó en su día".

Los letrados Enrique Bacigalupo y Javier Sánchez-Vera sostienen que "debió existir una sospecha seria sobre la licitud del empleo de sociedades, y con esta afirmación no debiera haberse condenado por un delito doloso" y que "no se ha tomado en consideración que las sociedades utilizadas para celebrar contratos no fueran del jugador ni de su padre".

Según los juristas, la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, "parece que viene dando la razón a las tesis de la defensa, y así se hará valer en el recurso".

Además, consideran que "habiéndose pagado las cantidades que se dijeron por la Agencia Tributaria adeudadas, nunca se entendió el empecinamiento de la propia Agencia en mantener la acusación".