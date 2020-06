Oblak: "Jugaré en el Atlético esta temporada; después no lo sé, ya veremos"

"Soy jugador del Atlético y lo seré hasta el final de la temporada. Después no lo sé, ya veremos. Nunca se sabe, a veces las cosas cambian de un día para otro. Ahora sólo hablo del Atlético, donde estoy feliz. Ya he dicho que me quedaré al menos una temporada más. Espero que tengamos una buena campaña", ha dicho el esloveno.