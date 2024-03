El mensaje de Pedri: "Las lágrimas de impotencia volverán a ser de felicidad muy pronto"

Pedro González 'Pedri' vivió una noche aciaga en San Mamés tras abandonar el campo por una nueva lesión en el recto femoral de la pierna derecha. El jugador canario acumula tres lesiones esta temporada y anoche se derrumbó tras salir del terreno de juego. El Barcelona confirmaba este lunes que la nueva lesión del jugador y también el esguince lateral externo del tobillo derecho de Frenki de Jong.

El propio Pedri ha dejado un mensaje en sus redes sociales este mismo lunes, un mensaje en el que admite lo duro que es volver a lesionarse y en el que asegura que "las lágrimas de impotencia de ayer volverán a ser de felicidad muy pronto".

"Es duro parar y volver a empezar después de todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás. Aun así, no duden de que las lágrimas de impotencia de ayer volverán a ser de felicidad muy pronto. Es increíble todo el cariño que me han hecho llegar en las últimas horas. Por ustedes, por el staff, por todos aquellos que me rodean, y por mí mismo, hay que mirar hacia adelante. Nos quedan muchas alegrías por compartir. Som-hi!", indica el jugador canario en su cuenta de X.

Las lesiones de Pedri y De Jong son un duro palo para un Xavi que pierde dos piezas clave en el momento clave de la temporada y a una semana de recibir al Nápoles en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League tras el empate en la ida. Habrá que ver el tiempo que permanecen ambos jugadores de baja porque el Barça no se aventura a ofrecer un tiempo determinado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com