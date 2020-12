Los memes se ceban con Cristiano Ronaldo por su reacción tras perder el premio The Best 2020

Este jueves se han entregado los galardones The Best de la FIFA a los mejores del año 2020. Un galardón al que, en categoría masculina como mejor futbolista, optaban Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski; finalmente fue el polaco quien se llevó el preciado premio.

Una decisión que no pareció hacerle mucha gracia a CR7, quien se mantuvo serio y con los brazos cruzados durante toda la videollamada con la FIFA. Leo Messi también se mantuvo serio durante el evento y puso cara de póker cuando ganó Lewandowski.

El gesto de Cristiano Ronaldo de mantener los brazos cruzados no ha pasó desapercibido en redes sociales, donde rápidamente se hizo viral la reacción del luso de la Juventus de Turín.

Siempre que ha visto cómo el premio se lo llevaban otros, el cinco veces ganador del Balón de Oro no ha ocultado su decepción. Y es que el portugués estuvo en el mejor once del año del premio The Best. Cristiano votó a Messi, pero el argentino no hizo lo propio con el luso.