Los mejores momentos de Joaquín Sánchez, futbolista y showman: del 'Hulio' y la raqueta a sus bailes en el vestuario

Además de sus logros como futbolista, en su palmarés lucen tres Copas del Rey, Joaquín Sánchez es conocido por su simpatía y personalidad, que lo han convertido en uno de los futbolistas más carismáticos y queridos dentro del panorama nacional.

Si quieres volver a ver sus momentos más recordados no te pierdas el siguiente vídeo y vivirás, entre otras anécdotas, cuando comentó que su hobby era el tenis ante la risa generalizada de su compañero Julio Baptista 'Hulio, no sé ni coger una raqueta'.

Joaquín Sánchez nace el 21 de julio de 1981 en el Puerto de Santa María, Cádiz. Debuta con el primer equipo del Betis el 3 de septiembre del año 2000 ante el Compostela, en Segunda División. Desde entonces, ha participado en casi 900 partidos oficiales de clubes, jugando tanto para el Betis como para otros equipos como Valencia, Málaga y Fiorentina. En 2015 regresa al Real Betis. También ha representado a la selección nacional en 51 partidos internacionales absolutos.

El 19 de abril de 2023 anuncia su retirada como futbolista al término de la temporada 2022-2023. El anuncio del adiós del '17' fue acorde a su historia en el club y a su legado, en una rueda de prensa en la que mandó un mensaje al beticismo con una reflexión que va más allá de su trayectoria deportiva en el club verdiblanco. Un comunicado en el que el propio futbolista recalca que "tras 23 años de fútbol", ahora solo le queda colgar sus botas.

"La leyenda de Joaquín en el Real Betis traspasa lo deportivo. Profesional comprometido con la sociedad que lo rodea y, por supuesto, con el Club que lo vio crecer futbolísticamente", dice el Betis en su comunicado oficial. "Porque Joaquín siempre ha sido 'Joaquín el del Betis', como él siempre recuerda.

Todo un showman

Con su adiós no solo se va un grandísimo futbolista sino también un personaje que ha trascendido la frontera del fútbol para convertirse en todo un fenómeno social. Con un enorme desparpajo en sus apariciones televisivas, Joaquín supo sacar rendimiento a una cualidad que siempre definió su carácter. "Me gusta reírme de mí mismo y nunca he sentido vergüenza de las cosas que hago", solía afirmar a la hora de explicar su enorme éxito popular. Con un talento innato, empezó contando chistes en muchas de sus apariciones públicas. Luego, fue puliendo su exposición pública al mismo tiempo que se dio cuenta del fuerte impacto de las redes sociales.

Joaquín ha sabido compaginar en estos últimos tiempos su trayectoria como futbolista con una prometedora carrera en la televisión. Al éxito de su programa de entrevistas 'El Novato', que acaba de renovar por otra temporada con Atresmedia, sumó grandes audiencias con un documental por capítulos de su vida, 'La penúltima y me voy'. Un éxito que ha potenciado aún más su papel de figura mediática del conjunto verdiblanco.