Mbappé responde a la que fue pregunta del millón: ¿por qué rechazó al Real Madrid en 2022?

Kylian Mbappé está viviendo sus últimas horas como jugador del PSG y parece, esta vez sí que sí, que su próximo club será el Real Madrid. La incógnita reside ahora en cuándo se hará oficial el anuncio, que apunta a que será sí o sí después de la final de Champions el sábado 1 de junio, día en el que los blancos intentarán levantar su Decimoquinta Copa de Europa ante el Borussia Dortmund.

Antes de eso, el francés ha concedido una entrevista a CNN en Italia, una conversación sincera y abierta en la que el crack ha dado detalles de por qué 'rechazó' al Real Madrid en el verano de 2022 y decidió renovar con el PSG.

"Renové con el PSG por el Mundial... y otras muchas cosas"

"Era más que quedarse en el PSG, era el Mundial de Qatar... Había muchas cosas en torno a la situación. Fue una gran decisión, una decisión difícil... pero no me arrepiento de nada", dijo Mbappé.

"¿Lo de 2022? No fue una situación fácil y no deseo que nadie viva eso... pero me quedé y solo recuerdo las mejores cosas"

No obstante, Kylian no se mostró ni mucho menos arrepentido y admitió que esa decisión fue la mejor que pudo tomar: "Por supuesto, en una carrera hay que tomar decisiones difíciles y eso es lo que hice, pero me convertí en el máximo goleador de todos los tiempos con el PSG. Sólo quiero recordar las mejores cosas... No fue una situación fácil y no deseo que nadie viva eso", concluyó.

"Mi próximo club se anunciará en los próximos días"

Ante la pregunta de cuál será su próximo equipo y cuándo lo anunciará, el máximo goleador de la Ligue 1 fue rotundo: "Es una cuestión de días. En los próximos días será oficial. Ahora solo quiero disfrutar, ser feliz... Voy a dejar mi país por primera vez. Va a ser una experiencia increíble y estoy deseando estar en mi nuevo club. Quiero ganar trofeos... Cuando hablas de fútbol, se trata de ganar trofeos, de estar con nuevos compañeros de equipo", dijo el delantero de 25 años.

Además, el que puede ser próximo jugador del Madrid, aseguró que verá la final de la Champions el próximo sábado 1 de junio: "¿Con quién voy? Simplemente veré la final. Cuando amas el fútbol ves todos los partidos, los de Francia, Inglaterra, España, Alemania, Italia... Cada liga. Así que, por supuesto, voy a ver la Liga de Campeones".

Mbappé, por su parte, volvió a ser el máximo goleador de la liga francesa (cuatro temporadas consecutivas) en un año en el que su club volvió a naufragar en su gran objetivo: ganar la Champions League, algo que no han podido conseguir ni con Mbappé, Messi, Neymar, Sergio Ramos... En esta edición cayó ante el Dortmund en semifinales. El PSG sí que ganó la Ligue 1 y la Copa de Francia.

