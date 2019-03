Mata: "En el teatro de los sueños sientes respirar la historia y todos los éxitos"

No estar en la selección desde la triste despedida del Mundial de Brasil pudo dejar señalado a Mata, quien con su crecimiento en el Manchester United se ha ganado a pulso su regreso. En una amplia entrevista repasa su evolución, el regreso a la Roja, el 'caso Piqué' y muestra sin tapujos su sueño de estar en la próxima Eurocopa de Francia.

Su vuelta a la selección

Una de las grandes novedades en la lista de Del Bosque fue la presencia del centrocampista del Manchester United, Juan Mata. Ausente con la selección desde el Mundial de Brasil en 2014. "Ha pasado tiempo la verdad, prácticamente una temporada, pero mis sensaciones son iguales. El grupo es prácticamente el mismo, la forma de trabajar y mi ilusión la misma. No paré a buscar razones", aseguró el asturiano.

"Traté de hacer lo que siempre hacía y por lo que iba viniendo cada año. Al final Vicente es el que decide. Yo trato de hacerlo lo mejor posible en mi club para tener el tremendo orgullo de venir, pero no depende de mí", afirmó el futbolista. Posiblemente Mata fue uno de los señalados por la rápida eliminación en el pasado mundial. "No veía ninguna razón para ello, es cierto que amigos me preguntaban si había pasado algo pero yo no encontraba ninguna razón extraña, prueba de ello que estoy aquí otra vez", confesó.

El futbolista del Manchester United ha cambiado su posición, ahora juega en la derecha y probablemente le ha venido bien este cambio para asentarse en el once titular. "Desde luego que me siento cómodo en esa posición. Estos últimos años había jugado más de media punta, en la izquierda o de segundo delantero pero creo que en la derecha, al ser zurdo, puedo partir hacia dentro hacer goles y dar pases. Me siento bien ahí", sentenció el español.

Apoya y defiende a Piqué

El futbolista internacional ha mostrado su apoyo a Piqué y valoró todo lo que ha dado por la Selección. "Hemos coincidido en muchas categorías inferiores aunque tiene un año más y creo que su compromiso habla por sí solo. Es algo que no se puede discutir", dijo Mata, que cree que la gente "se contagia" con los pitos contra el central. "No es positivo para el grupo ni para el buen funcionamiento de hace unos años. Las cosas se están haciendo bien con la misma base que dio éxitos y los que silban deben saber que estas cosas son negativas para el grupo", sentenció.

Piqué jugó un gran partido frente al conjunto eslovaco pero no paró de escuchar abuchéos desde la grada del Carlos Tartiere. Pese a las críticas, el central salió de fiesta en Oviedo al término del encuentro y Mata cree que "hay que dejar atrás estos temas y remar todos para el mismo lado". "Lo de después teníamos permiso y para mí no debería de ser de interés. Es rizar el rizo", afirmó.