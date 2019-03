Mascherano: "Ganar es como una droga, quieres volver a tener esa sensación constantemente"

El jugador del FC Barcelona Javier Mascherano ha señalado que el tridente formado por Leo Messi, Luis Suárez y Neymar es "de lo mejor" que ha visto nunca y ha añadido que no sabe si alguna vez se podrá repetir el hecho de que tres jugadores de su talla que son estrellas mundiales se lleven tan bien, se entiendan tanto y, sobre todo, controlen sus egos de una forma que "no es fácil" hacerlo.

"Que se lleven tan bien y gestionar los egos como lo hacen ellos no es fácil. No es fácil convivir como lo hacen siendo estrellas. Lo hacen de manera natural, con mucha humildad. Ellos marcan el rumbo del equipo. Si las estrellas conviven de una manera muy buena, el resto tenemos que seguir este camino", reconoció sobre el tridente en una entrevista a los medios del club.

Además, cree que es "de lo mejor" que ha visto nunca. "Decir si veremos algo mejor no se sabe. Lo más sorprendente para mí es como de complementarios son. Es difícil encontrar tres jugadores de este nivel que se complementen tan bien y que todos ellos te aporten algo diferente", celebró.

Con ellos al frente intentarán seguir ganando, pues no se contentan con el triplete de la pasada temporada. "Ganar es como una droga. Cuando vives en carne propia lo bonito que es ganar quieres volver a tener esa sensación constantemente. El año pasado fue una temporada magnífica y este año queremos volver a hacerlo", argumentó.

"Los años van pasando, nos hacemos mayores y no sabemos cuántos años más nos quedan en la élite. Todo lo que pueda venir, bienvenido sea. Tenemos la ambición de seguir conquistando cosas y sobre todo de seguir disfrutando como lo hacemos. No sólo disfrutamos del hecho de ganar sino de hacerlo bien", se sinceró al respecto.

"Llevo cinco años y medio aquí, estoy muy contento y muy feliz"

A nivel personal aseguró estar muy feliz en Barcelona y, por ello, no piensa en irse. "Llevo cinco años y medio en el Barça. Es el club en el que más tiempo he estado y me siento uno más aquí. Me han tratado fenomenalmente bien. Cuando te hacen sentir bien, disfrutas de lo que haces y te llevas bien con los compañeros, es cuando te sientes bien. Como jugador no necesito otras cosas, estoy muy contento y muy feliz", manifestó.

"Estaré el tiempo que toque. Es muy difícil irse del Barça. No creo que haya un lugar mejor, no sólo para trabajar sino también para vivir. Es la realidad. Tampoco soy de los que piensan que uno debe ser un peso dentro del club. Mientras pueda aportar cosas estaré, porque me siento agradecido y cómodo", concluyó en este sentido.