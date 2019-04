Mascherano: "Benítez me sacó de un pozo ciego y me llevó a lo más alto"

El argentino Javier Mascherano, jugador del FC Barcelona admite su buen relación con Rafa Benítez, entrenador ahora del Real Madrid, pero con quien coincidió en el Liverpool.

Sonríe el barcelonista cuando se le recuerda que el ahora técnico del Real Madrid le llegó a comparar con Claudia Schiffer,

"Hablé con Rafa -el año pasado cuando Benítez entrenaba al Nápoles- y ahora lo hacemos un poquito menos por circunstancias lógicas. Pero se lo agradezco todo", destaca.

"Benítez me saco de un pozo ciego a 20 metros bajo tierra y me llevó a lo más alto. Desde que no estamos en el mismo equipo mantenemos el contacto. Es una grandísima persona y un técnico muy docente, con el que puedes aprender mucho si realmente lo quieres", asegura.

Admite que su relación con el técnico del Real Madrid "no ha cambiado", aunque "es ahora una situación más incómoda".

En todo caso, Mascherano afirma: "Algún día me iré del Barça o él del Madrid y todo volverá a la normalidad. Ahora seguimos hablando, pero no con la misma asiduidad".