Marcos Llorente, sin camiseta y en pantalón corto a 0ºC: "Es imposible que me resfríe"

Marcos Llorente ha vuelto a sorprender en redes sociales con otra practica poco común. El jugador del Atlético de Madrid ha compartido un vídeo en el que le vemos pasear a sus perros por la mañana, con una temperatura a 0 grados. Una acción que sería cotidiana si no fuera porque aparece sin camiseta y en pantalón corto.

En el vídeo, compartido en su Instagram, Marcos Llorente aparece en escena sin camiseta y con un simple pantalón corto, zapatillas de deporte y calcetines: "Como cada mañana, aprovecho para sacar a los perros y exponerme al frío", empieza diciendo el futbolista.

"Eleva la melatonina"

"Muchos no lo saben, pero la ciencia ha demostrado que el frío, además de otros múltiples beneficios, eleva la melatonina a través de métodos directos e indirectos. Es un antioxidante que entre otros muchas cosas se encarga de los dos procedimientos más importantes de la célula: la muerte celular y la regeneración celular", explica el atlético.

"Lo malo del frío es que es gratis, y poca gente te lo va a recomendar. Y ya sé lo que estáis pensando mucho, pero no: ni me voy a resfriar, ni me voy a poner malo. Al revés, es imposible que lo haga porque como todo en esta vida requiere un proceso y una adaptación. Ya he pasado por eso. Lo mismo pasa con la exposición al sol y ayunar", mencionaba, haciendo así referencia a sus últimas polémicas.

'Callo solar'

Y es que no es la primera práctica controvertida del futbolista del Atleti. Llorente también sumó a la peligrosa tendencia viral del 'callo solar', que promueve exponerse al sol sin protección para generar tolerancia y resistencia. En definitiva, se trata de exponerse al sol sin protección y de manera continuada para que la piel desarrolle tolerancia a las radiaciones ultravioletas.

Por supuesto, no faltaron influencers que se sumaron a esta peligrosa moda. Tampoco deportistas. Uno de ellos fue Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, quien se fotografió en su Instagram presumiendo de tomar el sol cuatro horas diarias sin camiseta ni crema solar.

Además, el jugador respondía altaneramente a quienes le afeaban su conducta. "Incorrecto", contestó a un seguidor que le alertaba de que si seguía exponiéndose así al sol terminaría enfermando la piel. Por si fuera poco, negaba también que el sol causase cáncer de piel: "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", escribió el futbolista madrileño de 29 años.

Una actitud que incluso provocó la respuesta del Ministerio de Sanidad con un mensaje claro: "La radiación solar es un causante directo del melanoma. Apelamos al cuidado: la mejor protección posible y la exposición al sol recomendada".

