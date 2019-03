Marcelino, sobre el Mónaco: "Los detalles decidirán"

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ha asegurado tras conocer que el Mónaco será su rival en el playoff de clasificación de la Liga de Campeones que prevé una eliminatoria "bonita e igualada" y que se decidirá por "mínimos detalles", con la ida en El Madrigal y la vuelta en el Estadio Luis II.

"Será una eliminatoria bonita, los dos equipos tenemos una propuesta de juego similar, y será igualada. Los detalles decidirán", aseguró.

En este sentido, aseveró que deberán estar atentos para superar este cruce contra el Mónaco de Leo Jardim. "Nos ha tocado en suerte este equipo y lo importante es que tengamos suerte en la eliminatoria, que se va a decidir en mínimos detalles y quien tenga fortuna en estos detalles pasará a la fase de grupos", reiteró.

"Sí, es un rival complicado. Creo que la Roma era el rival más difícil desde mi punto de vista con diferencia. El Mónaco es un equipo que últimamente, la temporada pasada quedó eliminado contra el Valencia, es uno de los mejores de Francia, una Liga potente", destacó sobre el Mónaco y dejando entrever que el rival a evitar era la Roma.

Por otro lado restó importancia a jugar la ida en El Madrigal. "Estamos aquí y jugaremos el primer partido en casa, no es ninguna novedad. El sorteo ha venido así y bienvenido sea. Es más importante tener suerte en los partidos que no jugar primero en casa o no", apostilló.

Confía en que Cheryshev o Bakambu

A nivel físico espera llegar bien a la cita pese a las bajas de Cheryshev o Bakambu por lesión. "Siempre pensamos que vamos a llegar lo mejor posible. Una parte importante de la plantilla la tenemos, tenemos incorporaciones aunque tenemos problemas en ataque con la lesión de Bakambu. Nos deja en una situación no ideal, pero tenemos la incorporación de Pato e intentaremos que llegue en las mejores condiciones posibles", auguró.

También estarán en Mónaco pendientes de su gran estrella, el delantero colombiano Radamel Falcao, lesionado en la tercera ronda de clasificación de esta 'Champions' ante el Fenerbahçe.

"Es un futbolista de nivel pero me preocupa más cómo lleguemos nosotros que no los jugadores del Mónaco. Cuantas más bajas tengan mejor, pero tenemos que estar pendientes de nosotros, de llegar en un buen nivel y jugar 180 minutos al máximo nivel", concluyó.