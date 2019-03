Maradona carga contra Scaloni: "Nunca fue un buen jugador, pegaba patadas nada más"

POR NO CONVOCAR A AGÜERO

Diego Maradona, entrenador del Dorados de Sinaloa, ha criticado duramente a Lionel Scaloni por no convocar a Agüero para los amistosos de Argentina. "No sé qué más tiene que demostrar el Kun para ir. Al no llamarle le faltó el respeto a la pelota", dijo.