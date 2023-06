Manuel Vizcaíno: "Si fuera por mí, el Getafe descendería de categoría"

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, no se ha mordido la lengua al hablar del Getafe y de su presidente Ángel Torres. El dirigente gaditano se ha mostro muy molesto por los supuestos intentos del club azulón de fichar a Pacha Espino y Choco Lozano en mitad de la competición y fuera del periodo de mercado.

"Ese tipo de comportamientos hay que castigarlos. Si fuera por mí, el Getafe descendería de categoría por el comportamiento que ha tenido", aseguró durante una entrevista a Cope Cádiz.

"Si Espino se va al Getafe es una decisión de él. Lo que está claro es que, para mí, equipos como el Getafe y presidentes como el del Getafe son el malísimo ejemplo de un fútbol que ya ha desaparecido, un fútbol de trampa, de manipulación y un intento de atacar a un rival directo de manera absolutamente zafia. Está denunciado tanto en la Liga como en la Federación e iremos hasta el final", anunció el presidente del Cádiz.

Manuel Vizcaíno no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido con Choco Lozano porque lo considera "zafio".

"Lo del Choco ya es mejor no hablarlo, porque ya es zafio. Pacha me dijo hace un mes que estaban llamándolo todos los días para sentarse con él en plena competición. Son métodos y maneras que están denunciados. Le digo a LaLiga y Javier Tebas que ese fútbol ya no existe, que es un fútbol de tramposos y los tramposos ya hemos echado a casi todos del fútbol", indicó Manuel Vizcaíno.

La justicia ordinaria admite el recurso del Cádiz

En otro orden de cosas, este jueves se ha conocido que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Cádiz frente a la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que había denegado la impugnación de su partido contra el Elche CF durante la 17ª jornada de LaLiga Santander 2022/23.

El Cádiz había solicitado jugar de nuevo los últimos minutos de ese partido ante el error arbitral que en dicho partido acarreó el empate (1-1) de los ilicitanos.