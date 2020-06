Madrugada blanca en Cibeles: el Real Madrid festeja su Liga número 33 con decenas de miles de aficionados

El Real Madrid se dio un baño de masas en Cibeles tras conquistar su título número 33 de Liga tras su victoria ante el Málaga en La Rosaleda.

La expedición blanca llegó a Cibeles pasadas las 2:30 horas de la madrugada. Fue entonces cuando se desató la locura, con la afición coreando el nombre de algunos de sus ídolos.

Además, se escucharon proclamas mencionando a Piqué: "¡Piqué, cabrón, saluda al campeón!". También se acordaron del Atlético: "Indios, decidme qué se siente".

El Madrid celebra la Liga en Cibeles | Efe

"Nos vamos a Cardiff"

También se entonaron otros cánticos: "Nos vamos a Cardiff", "Así gana el Madrid" y "Cómo no te voy a querer". Sergio Ramos ejerció de capitán y hasta de 'speaker': el camero se arrancó con 'Despacito', de Luis Fonsi, sobre la pasarela.

Cristiano Ronaldo prometió volver dentro de dos semanas con la Duodécima y dejó este mensaje para la afición merengue: "Os necesitamos para ganar la Champions".

Finalmente, Sergio Ramos, acompañado de Marcelo, besó a la diosa Cibeles y le puso la bandera y la bufanda del Real Madrid mientras sonaba el mítico 'We Are The Champions' de Queen.