El Madrid de Ancelotti hace aguas en defensa: el dato demoledor que explica la crisis de los blancos

El 0-4 del Barça en el Bernabéu dejó a la vista de todos varias carencias de este 'nuevo' Real Madrid de Kylian Mbappé, y post Toni Kroos, si así podemos tildarlo. El equipo blanco perdonó en el área culé -Mbappé falló tres mano a mano- y volvió a ser un coladero en la suya encajando cuatro tantos y permitiendo hasta siete u ocho ocasiones claras. Lewandowski anotó un doblete pero pudo marcar un repóquer sin apenas despeinarse. El muro de Ancelotti ha caído, ¿por qué y qué solución puede encontrar el italiano?

Una debilidad defensiva que comienza en la medular

Casi 48 horas después de lo que puede haber sido un fin de ciclo, la contundente derrota del Madrid en el primer Clásico de la temporada expuso dos grandes problemas en el conjunto merengue: la falta de gol y un tremendo desequilibrio y desorden defensivo que se explica en el bajo nivel de Militao, la irremplazable baja de Carvajal (toda la temporada fuera) y un Mendy que ya no es el muro de antaño. Carencia que se ve claramente acentuada por un centro del campo sin dueño ni rumbo fijo: Camavinga ha vuelto con luces y sombras, Valverde se muestra exhausto y Tchouaméni sigue sin aportar algo tangible al equipo. Modric, con 39 años recién cumplidos, es el gran 'refuerzo' de una medular que sigue llorando el retiro de Toni Kroos, la mejor batuta de la última década. A esto se le suma un papel casi inexistente de Güler y Brahim, dos desatascadores que no entran en los planes de Ancelotti; y la figura de Ceballos, un jugador que supuestamente gusta al italiano pero que tampoco encuentra protagonismo ni sitio.

El séptimo equipo más goleado de la Liga

Esta vez, los datos vuelven a hablar por sí solos. El Real Madrid ha encajado 11 goles en 11 partidos, solo uno menos que el Barça, equipo que gracias a la mano de Flick, es líder indiscutible por su espectacular producción goleadora (16 tantos más que los merengues). Ahí radica la diferencia. Los de Ancelotti también son el séptimo equipo más goleado de la Liga (Barça, Atleti, Betis, Mallorca, Getafe y Real Sociedad han recibido menos goles) y es que ahora tampoco destacan por ser letales arriba: 21 tantos, pero Villarreal (20), Athletic, Celta (17) y Atlético y Osasuna con 16 les pisan los talones. Apenas 1,9 goles por partido parecen una nimiedad viendo el tridente de ataque (Vinicius, Mbappé y Rodrygo), el más temido hace apenas dos meses...

Haciendo hincapié en la defensa, con 15 encuentros ya disputados en lo que llevamos de temporada, los recientes campeones de Liga y Champions solo han podido mantener la portería a cero en 5 de ellos y en 3 han encajado dos tantos o más.

En verano se fue Nacho, un seguro de vida durante toda su carrera, de titular o de suplente el madrileño siempre estaba listo para rendir al máximo nivel. El club decidió no suplir su marcha. Eder Militao no ha vuelto como se esperaba, Rüdiger es el líder de la zaga pero de vez en cuando flaquea debido a la excesiva carga de minutos y a unos problemas musculares persistentes. Por si fuese poco se suma la grave lesión de Dani Carvajal, fuera toda la temporada por una triple rotura en la rodilla derecha y un Alaba que no ve la luz al final del túnel: no juega desde diciembre de 2023 tras romperse el ligamento cruzado anterior.

Ancelotti -ante una de sus pruebas más difíciles de los últimos años- tiene que remodelar, acoplar y volver a infundir una idea de juego a su plantilla, 'borracha' de los éxitos del año pasado y que parece haberse dejado ir ante la llegada del mejor jugador del mundo.

