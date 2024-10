Kylian Mbappé, negado de cara a puerta y víctima de la 'trampa' del Barça de Flick

La goleada del Barcelona ante el Real Madrid (0-4) en el Bernabéu deja varios señalados en el equipo blanco, pero hay una por encima de los demás: Kylian Mbappé. El delantero francés, que llegó con la vitola de mejor jugador del mundo este verano, naufragó en su primer clásico como madridista. La defensa adelantada de Hansi Flick, algo que era esperado por todos, anuló a los atacantes madridistas. Hasta doce fueras de juego, ocho solo de Kylian Mbappé. Una 'trampa' que el conjunto culé ejecutó de forma magistral en Chamartín y que dejó, nunca mejor dicho, a los blancos en fuera de juego.

Carlo Ancelotti, muy señalado también tras la debacle total, justificó los errores de Kylian Mbappé, que incurrió continuamente en fuera de juego y falló las que tuvo en posición legal.

"No me arrepiento porque la primera parte hemos seguido la línea del partido ante el Dortmund, presionamos arriba y les costó la salida. Tuvimos oportunidades, marcó a Mbappé por fuera de juego por poco, Vinícius la tuvo. La idea era presionar más y lo hicimos por 60 minutos Es un momento duro tras 42 partidos invicto. No sería serio tirar todo a la basura con un equipo que lo puede hacer mejor y estoy convencido de que lo haremos", manifestó Ancelotti.

"Hemos arriesgado, sabíamos que ellos utilizaban una línea alta y por poco no lo hemos aprovechado. Mbappé ha tenido oportunidades para marcar, es normal que haya caído en fueras de juego pero ha tenido tres o cuatro para marcar y necesitaba más acierto", explicó el italiano.

"De una derrota se puede aprender muchas cosas, un poco de autocrítica es fundamental. Tenemos que hacerla pero no tirar todo a la basura porque la primera parte ha sido buena y no me equivoco porque llevo 48 años en el fútbol. Es una derrota, un momento duro con el equipo que está mandando en LaLiga en este momento. Es el clásico y por eso más duro. Es distinta a la de Lille, siendo claro, ahí no competimos y jugamos mal. Hoy el resultado pesa porque arriesgamos los últimos 30 minutos pero es una derrota distinta", apuntó el de Reggiolo.

Mbappé naufraga en su primer clásico y en Francia hablan de actuación "catastrófica"

Lo cierto es que Kylian Mbappé defraudó en su primer clásico y su rendimiento no está siendo el esperado por la afición madridista. Catorce partidos en los que ha anotado ocho goles y con solo un destello de su inmensa calidad, su gran gol desde fuera del área contra el Celta de Vigo. Poca cosa para el que muchos consideran el mejora jugador del mundo.

Ante el Barcelona, tuvo tres mano a mano ante Iñaki Peña en los que lanzó dos al muñeco y una fuera. Solo acertó en la primera parte, pero el gol fue anulado por un ajustadísimo fuera de juego. También batió al portero azulgrana en el segundo acto, pero en posición adelantada. En las tres ocasiones en las que sí partió en posición legal, Mbappé disparó dos veces al muñeco y en la otra escorado a la izquierda de la portería.

Los medios franceses cargan sin piedad contra Kylian Mbappé. L'Équipe, diario deportivo de referencia en el país galo y en toda Europa, señaló las numerosas veces en las que el delantero parisino cayó en posición adelantada.

"El ex parisino incluso pensó que había marcado durante unos segundos, con una vaselina muy bien ejecutada (minuto 30), antes de que le señalaran fuera de juego. Con este total de ocho posiciones ilegales, el internacional francés ha superado con creces su marca más alta, lograda en dos ocasiones con el PSG (6): contra el Pays de Cassel en la Copa de Francia en enero de 2023, y contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones en abril de 2021 (0-1)", indica L'Équipe.

RMC Sport tilda de "catastrófica" la actuación de Kylian Mbappé ante el Barcelona, el mismo club al que el año pasado eliminó en los cuartos de final de la Champions.

"Las estadísticas son catastróficas para un jugador de su talla: el capitán de la selección francesa terminó el partido con ocho veces en fuera de juego. Y con dos goles anulados. El plan del Real Madrid podría haber funcionado si Kylian Mbappé, como número 9, hubiera utilizado mejor sus capacidades atléticas", apunta RMC Sport

Le Parisien habla de "un festival de bandera levantada", en referencia a los fueras de juego en los que incurrió Kylian Mbappé.

"Fue un festival de bandera levantada que comenzó ya en el minuto 2, tras un duelo inicial con Iñaki Peña, el portero suplente del Barcelona que fue titular tras la grave lesión de Marc-André Ter Stegen. Repitió la hazaña en otras cuatro ocasiones (12′, 15′, 19′, 25′) hasta el punto de levantar los brazos molesto, mientras Ancelotti en el banquillo levantaba la ceja como de costumbre, perplejo por la colocación de su nuevo fichaje en la punta de ataque junto al brasileño Vinícius", informa el diario parisino.

