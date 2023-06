Luka Modric: "He decidido mi futuro, pero no lo diré ni anunciaré hoy"

Luka Modric se quedó anoche otra vez a un paso de ganar un título con Croacia. Tras disputar la final del Mundial 2018 y jugar las semifinales en Qatar 2022, el combinado de Zlatko Dalic cayó en la tanda de penaltis ante España en la final de la Nations League. Luka Modric, capitán de Croacia, dejó en el aire su continuidad con se selección nacional tras 17 años.

"He decidido mi futuro, la elección está muy clara en mi mente, pero no diré ni anunciaré nada hoy", indicaba Luka Modric. Todo apunta a que el de anoche fue el último partido del centrocampista con Croacia. La duda ahora es saber si también dejará o no el Real Madrid y aceptará la oferta que tiene del fútbol saudí.

Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, felicitó a España por ganar la final de la Liga de Naciones y deseó que la derrota en la tanda de penaltis no sea el último partido de Luka Modric como internacional.

"Luka tiene que decidir por sí mismo. Ahora tenemos que descansar y pensarlo todo bien porque venimos de muchas emociones. Ha hecho un gran esfuerzo en los dos partidos con prórroga, ha estado a gran nivel. Me encantaría que se quedara porque es un jugador clave para nosotros. Vamos a ver lo que pasa", afirmó Dalic.

"Quiero felicitar a España por ganar el trofeo y felicito a mi equipo y a toda nuestra afición que ha venido hasta aquí para apoyarnos sin parar Ha sido un partido muy duro en el que nos ha faltado generar más ocasiones. Igual pudimos ser más ofensivos aunque España tampoco generó mucho más peligro que nosotros", analizo el seleccionador croata.

"En ciertos momentos de la final hemos tomado la iniciativa, España la tuvo en otros y creo que el empate fue justo. Luego llegaron los penaltis y no pudo ser para nosotros. Es difícil vivirlo para todos después de esta final pero tenemos que estar orgullosos. Hemos hecho un gran camino para llegar hasta aquí", indicó Zlatko Dalic.