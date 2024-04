Luis Rubiales y sus inversiones: "¿El presidente de la RFEF tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad?"

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, se encuentra volando desde República Dominicana rumbo a España, donde está previsto aterrice hoy sobre las 11:00 horas. La gran duda es si será detenido nada más pisar la T1 del aeropuerto de Barajas. Fuentes de la defensa del expresidente de la RFEF han confirmado que el regreso de Rubiales no se debe a que la magistrada le haya citado, sino a su voluntad de volver lo antes posible, y han apuntado a que todavía no tiene ninguna citación en el juzgado, de modo que esperan que no haya un arresto.

'El Chiringuito de Jugones' ha logrado la imagen de Rubiales en el aeropuerto de Punta Cana antes de subirse al avión que a estas horas le traslada hasta Madrid. Su llegada estaba prevista para el sábado 6 de abril, pero el registro de la UCO en su alojamiento en República Dominicana ha precipitado su regreso.

'El Objetivo' de Ana Pastor ha entrevistado a Luis Rubiales en Punta Cana antes de su regreso a España y, en un adelanto de la entrevista que se emitirá esta noche en laSexta, el expresidente de la RFEF ha defendido sus inversiones y el origen de su dinero.

"¿El presidente de la RFEF tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad? Si mañana un periodista va a un país y conoce a un amigo que tiene hoteles y le dice: 'Oye, aquí se puede invertir'... Es que yo creo que es lo más normal del mundo", ha sostenido Luis Rubiales.

Investigan los contratos de Rubiales durante su etapa en la RFEF

El expresidente de la RFEF está siendo investigado por los contratos presuntamente irregulares durante su etapa como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), algunos vinculados con la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí.

Además, Rubiales ha negado en la entrevista que emitirá este miércoles 'El Objetivo' de La Sexta haber recibido "mordidas", asegurando que el dinero que tiene en sus cuentas es fruto de su trabajo.

"Estoy hoy aquí para decir que es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí (República Dominicana). Que es mentira que tenga un equipo de béisbol (...), que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde o que tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí", ha defendido Rubiales.

Piden dos años y medio de cárcel para Rubiales

El pasado miércoles la Fiscalía solicitaba a la Audiencia Nacional una pena de cárcel de dos años y seis meses para Luis Rubiales por un delito de gresión sexual y otro de coacciones a Jenni Hermoso, ambos relaciones con el beso a la delantera tras la final del Mundial de Fútbol en Sidney el pasado 20 de agosto. En concreto, se pide un año de cárcel por un delito de agresión sexual por el beso y un año y medio de prisión por un delito de coacciones a la jugadora.

La Fiscalía también ha realizado una petición de un año y seis meses de prisión por un delito de coacciones a Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera. Además, se ha solicitado una indemnización para Jenni de 50.000 euros por parte de Luis Rubiales y de otros 50.000 euros a pagar entre el resto de acusados.

