Luis de la Fuente: "Sergio Ramos y Aspas tienen posibilidades de venir"

Luis de la Fuente ha desvelado en 'El Hormiguero' de Antena 3 cómo configurará su primera lista como seleccionador español: "Vamos buscando muy buenos futbolistas en España, no es difícil seleccionarlos. Quiero que estén convencidos para salir al campo a jugar y a ganar. Busco equilibrio entre jugadores veteranos y expertos y jóvenes con talento. Habrá gente madura, ahora no tengo techo de edad como en la sub-21", ha señalado el flamante seleccionador nacional.

Veteranos y jóvenes

Tiene en mente, por tanto, una combinación de veteranos y jóvenes. Pablo Motos le ha preguntado si convocará a Ramos y Luis de la Fuente ha bromeado: "¿Está por ahí Pilar Rubio? Sergio, como otros veteranos ilustres tiene posibilidades de venir. Pero esto es un proceso complejo. En una primera idea tanto Sergio como Aspas tienen posibilidades de venir. Pero hay muchos aspectos para tener en cuenta".

También ha desvelado cómo fue la llamada de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, para ofrecerle el puesto tras la Copa del Mundo: "No me lo esperaba. Fue muy rápido. Pensaba que iba a continuar Luis Enrique. Me llamó Rubiales para que fuera el seleccionador y no tuve dudas. Me siento con fuerza y preparado para ello. No pensé que se iba a tomar esa decisión tan rápida, ni pensaba que Luis Enrique iba a dejarlo".

"En Qatar no estuvimos finos en la finalización, se fallaron oportunidades"

Asegura que su relación con el anterior seleccionador era muy buena: "Con Luis Enrique muy bien, una relación muy buena y muy profesional. Hemos tenido momentos para contarnos también cosas más íntimas. Ha dejado una base muy buena, conozco a los futbolistas y vamos a por todas".

¿Y cuál será su idea de juego con la Roja? Asegura que quiere aportar un plan B al equipo, algo de lo que adoleció en la última cita mundialista: "Mi idea de juego es fundamentalmente sacar lo mejor de los futbolistas. Que se sientan cómodos. Hablaba de aportar regristros nuevos. El fútbol va evolucionando y vamos a intentarlo para tener planes previstos para cuando no funcione uno".

Asimismo, el técnico ha sido cuestionado por la eliminación de España en octavos ante Marruecos. No quiere utilizar la palabra 'fracaso': "Competir en un Mundial o una Eurocopa es muy difícil. Ganar es muy difícil. No me gusta hablar de fracaso. No se fracasa cuando te dejes la vida y el empeño en ello. El otro también tiene derecho a ganar. ¿Qué falló? A ese nivel los pequeños detalles son definitivos. No estuvimos finos en la finalización, se fallaron oportunidades. Nosotros siempre somos los máximos responsables y no me da miedo la crítica. Sí es verdad que los futbolistas también tienen que decir algo, el fútbol es de ellos. Mentiría si dijera que no me afectan las críticas, pero tiene que ser así. Todavía no siento presión, déjame disfrutar un poquito".