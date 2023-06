Luis de la Fuente responde a los que insultaron en el WiZink: "Es criticable y denunciable"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, ha respondido a los aficionados que profirieron insultos contra él y contra Gavi durante la celebración por la Nations League en el WiZink Center de Madrid. El técnico riojano ha clificado de "criticable y denunciable" lo ocurrido el lunes por la tarde durante la fiesta de la selección española.

"No se escuchaba bien. Detrás de todos los altavoces y tal no se escuchaba bien. A mí esas cosas me molestan. La mala educación y las faltas de respeto me molestan. Eran 20 energúmenos que molestaron. Siempre pasa en estos sitios, que algunos pocos molestan y el resto callan. Había un ambiente mágico, pero esto es criticable y denunciable. Qué hubiera pasado si alguien hubiera gritado 'negro, negro, negro'...", reflexiona De la Fuente en los micrófonos de Radio Marca.

El seleccionador nacional admitió que sí ha notado la diferencia en la exigencia y la presión entre entrenar a las Sub-21 y la selección absoluta.

"Sí, se nota. La presión no es la misma. La repercusión es mayor, pero el comportamiento profesional en nuestro trabajo o en nuestra dedicación, es lo mismo. Trabajamos 24 horas al día antes y ahora. La fuerza y energía es la misma. Pero sí, obviamente, el impacto mediático no tiene nada que ver. Ahora estás, dicho con cariño, en el punto de mira de todos", admite Luis de la Fuente.

"Acepto bien la crítica. No es ninguna pose"

El técnico riojano aseguró que acepta las críticas y explicó que entrenar a España es "una montaña rusa".

"Acepto bien la crítica. No es ninguna pose. A veces tocará decir que soy un crack y otras no. Esto es una montaña rusa y es lo que toca", aseguró De la Fuente.

"Estaba convencido de que íbamos a hacer un gran torneo. Quiero poner en valor el trabajo, la honestidad... imposible que saliera mejor. Con ese grupo de trabajadores, mi cuerpo técnico y todos los que colaboran... yo estaba muy tranquilo. Cuando sales al ruedo sabes que te la juegues y que te puede coger el toro. Si me llega a pillar, a la enfermería y luego a salir otra vez", reflexionó De la Fuente sobre la conquista de la Nations League.