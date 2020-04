Luis Enrique: "Veo la actitud lamentable de todos los políticos, los que gobiernan o no"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha participado esta tarde en una tertulia sobre ciclismo, su gran pasión al margen del fútbol, en un directo en la cuenta de Instagram @LaBicicletaCaféCastellónCC.

En dicha charla, el entrenador asturiano ha tenido tiempo para analizar la pandemia del coronavirus y la respuesta política a los problemas que ésta está planteando.

"Yo lo que hago es no estar encima de las noticias todo el rato porque no son buenas. Critica todo dios. Veo la actitud lamentable de todos los políticos, los que gobiernan o no. Sólo piensan en sus intereses. Lo veo lamentable. Por eso intento estar un poco alejado de las noticias y no estar todo el día enganchado", indicó Luis Enrique.

El seleccionador nacional reconoció que ahora "el deporte es la cosa menos importante de las cosas importantes" y se mostró optimista sobre el futuro.

"Más allá de la situación, que ya sabemos la que es, todos estamos bien. No me puedo quejar: estoy con mi mujer y mis hijos. Tengo espacio, puedo moverme, cambiar de espacio... No me quejo, hay que pensar en positivo y superar esto. El ser humano tiene la cualidad de la adaptación", indicó Luis Enrique.

El seleccionador también habló sobre el confinamiento de los futbolistas.

"Están en la misma situación que el resto. Es lo que hay, se trata de buscar objetivos. En eso los profesionales del deporte somos muy capaces de marcarnos ese objetivo, pero claro que dependen del calendario. En estas situaciones todos nos podríamos quejar. El problema de esto es las personas que puedan estar todo el rato quejándose porque se hace un mal mayor", aseguró Luis Enrique.