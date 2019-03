Luis Enrique: "Me ha sorprendido la designación arbitral. Es algo que no me esperaba"

No es buena noticia para el árbitro ni para los equipos

Luis Enrique no quiere dar pistas al Athletic de Bilbao de cara a la ida de cuartos de final de Copa del Rey: "Messi no tiene ninguna lesión. Maña decidiremos si juega o no".

"Aduriz es clave para el Athletic. Está a un nivel altísimo", analiza el entrenador asturiano.

El Barça llega al partido tras golear a los 'leones' en el partido de Liga: "Prefiero llegar a este partido de Copa habiendo ganado el fin de semana. Pero va a ser difícil, seguro".

"Me ha sorprendido la designación arbitral. Es una cosa que no me esperaba. Me ha sorprendido la designación arbitral por el precedente que hay. No es buena noticia para el árbitro ni para los equipos", reflexiona 'Lucho'. González González arbitró el polémico derbi catalán del pasado 2 de enero.

Neymar, a un nivel superior

Preguntado sobre si Neymar rinde más si Messi en el campo, Luis Enrique ha sido tajante: "Neymar está perfecto. Veo a Neymar a un nivel muy superior al del año pasado, independientemente de que juegue Messi o no".

"Estamos encantados de tener un calendario lleno porque significa que estamos vivos en todas las competiciones", asevera el entrenador.

'Lucho' no pierde de vista al Atlético de Madrid, actual líder de Primera y gran rival copero: "El Atleti es un claro rival y lo ha sido desde el inicio".