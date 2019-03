Luis Enrique: "El Sevilla ha sido el mejor rival que ha jugado aquí"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, ha valorado muy positivamente "la actitud y el comportamiento" de su equipo en la victoria ante el Sevilla (2-1), el mejor rival que, en su opinión, ha jugado en el Camp Nou. El preparador asturiano ha elogiado el juego del equipo hispalense y ha destacado la capacidad de sufrimiento de sus jugadores en la séptima ocasión en lo que va de temporada que han dado la vuelta a un resultado adverso en el templo azulgrana.

"No merecíamos ir por detrás en el marcador, aunque nos han generado mucho peligro. Tienen calidad, atrevimiento y han hecho un muy buen partido. Resulta curioso que no hayan ganado fuera de casa. Tal y como han jugado deberían haber ganado más partidos", ha enfatizado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En este sentido, ha avisado de las dificultades que tendrán para derrotar al equipo hispalense en la final de la Copa del Rey: "Es un equipo muy trabajado, muy fuerte, con fútbol, con muy buenos jugadores en desborde, con mucho gol y es complicado hacerle daño. Valoro muchísimo el comportamiento y actitud de mis jugadores".

Tras esta victoria, el Barcelona encadena 34 partidos sin conocer la derrota e iguala el récord que fijó el Real Madrid en la temporada 1988-89, algo que a Luis Enrique parece no importarle mucho. "La verdad es que este hecho me dice cero. Si ganamos títulos me dirá muchas cosas, si no ganamos títulos no me dirá nada", ha remachado.

Preguntado por las declaraciones del técnico blanco, Zinedine Zidane, en las que afirmaba que la Liga estaba terminada, Luis Enrique se ha mostrado cauto, aunque ha admitido que su equipo se encuentra en una buena situación para revalidar el título. "Nosotros tenemos al Atlético relativamente cerca, pero no se trata de creérselo o no. La Liga es un objetivo prioritario y se acerca el tramo decisivo de la misma y estamos en una inmejorable posición", ha zanjado.