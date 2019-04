Luis Enrique responde a Bauza: "No entro en ese mundo de opiniones que enturbian la situación"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, ha asegurado este viernes que el club blaugrana busca "el bien" de Leo Messi y de todos sus jugadores, ha vuelto a lamentar que el '10' esté lesionado y vaya a estar fuera de los terrenos unas tres semanas y, en referencia al seleccionador argentino y sus palabras sobre que en el Barça no cuidan a Messi, se negó a entrar en ese "mundo de opiniones que enturbian la situación".

"La única realidad en este tema que da para muchas versiones y opiniones y es que todos buscamos el bien de Messi y de todos los jugadores de nuestra plantilla, todos buscamos ese objetivo. No entro en ese mundo de opiniones y de 'dimes y diretes' que hacen enturbiar la situación", aseguró en rueda de prensa.

Además, en respuesta a Edgardo Bauza, recordó que el hecho de que Messi esté lesionado es una "noticia pésima" para el FC Barcelona. "Que se lesione cualquier jugador es malo, es una pésima noticia que esté lesionado el mejor del mundo, para todos y no solo para los culés", aseveró.

No Messi, no problem

De todo modos, quiso restar importancia a su ausencia. "Messi por desgracia faltó dos meses y medio y el equipo respondió a las mil maravillas. Seguimos teniendo una gran plantilla, con Leo somos más fuertes porque es el mejor pero tenemos recursos suficientes para superar a los rivales. Para ganar títulos necesitamos plantilla y superar momentos como estos", argumentó.

En este sentido añadió que espera la mejor versión de todos sus jugadores, igual que cuando está Messi. "No les voy a pedir un extra, considero que en cada partido lo dan. Pero es evidente que el equipo tendrá que dar otros recursos que con Messi no se dan. No tienen que hacer más sino seguir haciendo lo que hacen, dar el rendimiento máximo en cada partido", alegó.

También un Neymar que, una vez la Audiencia Nacional ha pedido reabrir su caso por corrupción en su fichaje, podría verse afectado moralmente. "Si hay un jugador acostumbrado a diferentes situaciones, y diría no un jugador sino un equipo, es el FC Barcelona. Desde sus jugadores hasta su entrenador, acostumbrados a cosas que no estén relacionadas con fútbol", negó Luis Enrique.

Defiende a Suárez

En cuanto a Luis Suárez, defendió al delantero uruguayo tras la polémica surgida a raíz del partido contra el Atlético de Madrid y la foto que colgó Filipe Luis con un taco clavado del uruguayo, más las posteriores declaraciones del '9' sobre que el fútbol era un deporte "de hombres" y que no se podía convertir en un "circo".

"Me acabo de enterar hace una historia del interés que despiertan estas noticias la conclusión que saco es que Suárez no quiere ofender a nadie. Completamente seguro que no intentó ofender a nadie", sentenció.