Luis Enrique: "Pensar que ya hemos ganado la Liga es un gran error y no lo vamos a cometer"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha afirmado que es "imposible verse campeón antes de terminar la Liga matemáticamente", a pesar de manejar una buena renta de puntos sobre Atlético y Real Madrid, y ha asegurado que el Sevilla, al que se enfrentará este domingo en el Camp Nou (20.30 horas) es un rival de "exigencia" y que está "en una buena situación".

"Como profesional del fútbol es imposible verse campeón antes de terminar la Liga matemáticamente. En la situación que estamos, pensar que ya esta hecho sería un gran error y no lo vamos a cometer", ha declarado en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Igual es un problema mío pero yo no tengo nunca suficiente ventaja. Hay que ser precavido. Lo que nos ha llevado hasta aquí es competir cada tres días al máximo nivel, y eso lo vamos a mantener, porque lo hacemos incluso disfrutando", ha añadido.

Sobre las palabras del atlético Filipe Luis, que afirmó que la Liga ya estaba perdida, a Luis Enrique no le cambia en nada su planteamiento. "Ni las he oído, ni leído. No sabía de esas declaraciones, pero no cambia en nada el planteamiento que vamos a tener. Cualquier despiste te coloca en una situación peligrosa. Solo pensamos en el Sevilla, el resto lo obviamos", ha continuado.

Sobre el Sevilla: "Exigen mucho"

El técnico asturiano también ha hablado sobre su rival este domingo. "En principio lo planteamos como cualquier partido ante equipos de la zona alta. La palabra exigencia es la primera que se me viene a la cabeza. Ahora están en una buena situación, no como en la primera vuelta. Están muy bien trabajados, con un entrenador que tiene las ideas muy claras", ha afirmado.

Luis Enrique cree que su equipo no ha cambiado en "nada" con respecto a la derrota del Sánchez-Pizjuán en la primera vuelta. "No ha cambiado en nada. Somos los mismos, pero recuerdo ese partido con una sensación de haber sido mejores aunque el marcador no lo demostrara. En cuanto a lo futbolístico, no hemos cambiado en nada", ha manifestado.

El conjunto hispalense jugó su partido de Europa League el jueves y tendrá menos descanso. "A lo largo de la temporada nos ha ido pasando a todos los equipos. Unas veces competimos con un día más de descanso, otras uno menos. Habría que ajustar un calendario con más descanso, pero es complicado. Está hecho así y tenemos que aceptarlo", ha declarado.

"No he visto trabajar a Emery. Lo que opino de él es por lo que veo de sus equipos. Ha hecho buen trabajo en todos los equipos que ha tenido. Es un entrenador metódico y utiliza muy bien el perfil que tiene de futbolistas. Es un entrenador de alto nivel sin duda", ha afirmado.

Renovación de Busquets y Neymar

Preguntado sobre la renovación de Sergio Busquets y Neymar, el preparador azulgrana ha elogiado a ambos y espera que continúen en el FC Barcelona. "En el caso de Neymar, allí donde esté va a ser un jugador de altisimo nivel y esperemos que eso sea aquí", ha manifestado.

"No vamos a hacer pública ninguna negociación con jugadores del club. Pertenece a la intimidad del club. Busquets es un jugador muy importante y será azulgrana toda la vida", ha afirmado sobre el centrocampista.

Sobre la recuperación de Rafinha, serán los médicos los que determinen cuándo puede volver a jugar. "Hablamos de un caso en el que tendrían que opniar los médicos. Está muy bien y las pautas se están cumpliendo. Ojala pueda ayudarnos lo que queda de temporada pero decidirán los médicos", ha declarado.

También le han preguntado sobre si la situación de los porteros beneficia al conjunto. "Situación sostenible, ecológica, orgánica. Lo comprendo. Sé que todos quieren jugar todos los minutos. Ojalá pudiera poner a 25 jugadores, pero las normas me permiten poner solo a once y para eso tengo que enfadar a siete" ha afirmado.

Por último, sobre el liderato del Leicester en la Premier, Luis Enrique lo ve como una "maravillosa sorpresa del fútbol". "Es una maravillosa sorpresa para el fútbol. Hay menos diferencia entre los equipos que pueden optar al título y veremos si al final pueden soportar la presión cuando los puntos sean clacves para ganar", ha concluido.