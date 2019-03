Luis Enrique, sobre el penalti indirecto: "En este país, está mucho más aceptado un patadón que una filigrana"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha defendido a Leo Messi y Luis Suárez, creadores del penalti indirecto que ha significado el cuarto gol de su equipo en la victoria contra el Celta (6-1), al asegurar que en la liga española "está mucho más aceptado un patadón que una filigrana".

En una comparecencia de prensa monopolizada por las preguntas referentes al tanto que han fabricado el argentino y el uruguayo, el técnico ha lamentado que esta acción genere debate.

"Sabemos cómo va el tema. Hay que disfrutar de nuestro equipo, respetar al adversario, demostrar que somos mejores que nuestro rival. En este país, está mucho más aceptado un patadón que una filigrana", ha denunciado.

En cualquier caso, Luis Enrique ha subrayado que se trata de una acción legal, muy similar a la que protagonizaron Johan Cruyff y Jesper Olsen con el Ajax en el año 1982.

"Poder, se puede lanzar, ya que es legal. De hecho, hay un penalti famoso de Cruyff, pero ya sé que va a generar debate. Yo no me atrevería a lanzarlo porque pisaría mal el balón", ha bromeado el técnico azulgrana, a quien no le ha sorprendido la decisión de Messi y Suárez.

En cualquier caso, ha puntualizado que sus jugadores no querían faltar al respeto a los compañeros del Celta: "Intentamos ganar títulos, pasarlo bien de una manera deportiva y espectacular".

Sobre el encuentro, Luis Enrique ha reconocido que les ha costado ganar, a pesar del resultado final: "Contra el Celta no hay ni partido fácil, ni acción tranquila. Hemos hecho una muy buena primera parte, quizás no muy precisos en los últimos metros, pero hemos generado muchas acciones de superioridad y hemos forzado tarjeta en los cuatro defensas".

En su opinión, sus jugadores firmaron una segunda parte "más espectacular en los últimos metros", lo que explica el 6-1 final. "A pesar de que el resultado pueda parecer fácil, no lo ha sido para nada", ha subrayado.

Por último, al ser preguntado por si el de esta noche ha sido un partido histórico, Luis Enrique no ha aceptado los halagos. "Me parece que es una noche muy bonita, normal, ha llovido un poco al final, que ya hacía falta. Histórico será cuando consigamos títulos", ha zanjado.