Luis Enrique: "Nuestra temporada ha sido acojonante"

Luis Enrique no pudo ocultar su felicidad por un nuevo doblete conquistado por el Barcelona. Tras ganar la Liga, los azulgranas se han hecho con la Copa del Rey después de vencer al Sevilla en la final por 2-0 en el Vicente Calderón en una final con prórroga incluida. "Ha sido un final de temporada espectacular. Por el final de la Liga y por el de la Copa. Ganar dos dobletes en dos años es la repera y ahora iremos a por el tercero", dijo.

Lucho es tajante a la hora de definir cómo ha sido la temporada del Barcelona: "Acojonante. Lo bueno fueron los títulos y lo malo las lesiones. Este año fue diferente al anterior. Ha sido algo más plácido. Teníamos el reto de ganar todo de nuevo pero no ha podido ser".

El asturiano se deshace en elogios hacia los suyos: "No se puede demostrar más carácter. Con diez los jugadores han sabido interpretar el escenario. Veo contacto en las expulsiones y es el árbitro el que decide. Es difícil juzgarlo".

Además, quiso hablar sobre los cánticos de los culés apoyando su labor en el club: "No me puedo sentir más querido. No puedo caerle mal a todo el mundo, a alguno le caigo bien".