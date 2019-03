Luis Enrique: "Nos planteamos cambiar de sistema"

Tenemos la misma idea futbolística pero con otros jugadores

Luis Enrique ha analizado al Bayer Leverkusen, próximo rival del Barça en la Champions League: "Es un equipo muy intenso, físicamente fuerte, presiona muy bien, han hecho una Champions pasada muy buena... nos va a generar problemas. Va a ser un partido complicado y necesitamos hacer un muy buen partido".

Sobre la lesión de Leo Messi: "Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Un jugador como Messi es insustituible. En pretemporada no jugaban ni Messi ni Neymar... Tenemos la misma idea futbolística pero con otros jugadores. Supone un reto muy grande seguir siendo competitivos sin el mejor jugador. No pretendemos sustituirle".

Valora un cambio de sistema: "Nos planteamos cada semana la posibilidad de cambiar de sistema, buscando el objetivo de ser más poderosos y utilizar a nuestros mejores jugadores. Sabemos que Neymar ha jugado en la posición de segundo delantero. Barajamos esa posibilidad e iremos viendo".

No cree que el brasileño deba dar un paso adelante: "Neymar tiene que seguir haciendo de Neymar, que lo hace muy bien. Lo mismo con Suárez, Iniesta... No tienen que dar un paso adelante; ya los dan. Es un estímulo grande para nosotros; también la lesión de Rafinha. Es un estímulo que todos demos nuestra mejor versión".

"A mí lo que me interesa es el partido. Es un partido clave dentro del devenir del grupo, ante uno de los rivales más potentes", apunta el técnico asturiano.

Vuelven Claudio Bravo y Jordi Alba: "Hoy Adriano no ha entrenado porque tenía unas molestias el otro día; difícilmente estará a disposición. Jordi Alba y Claudio han hecho entrenos y están en principio a disposición".

"Si quieres pasar de grupo como primero has de ser solvente en casa. El Bayer es un equipo diferente al perfil normal de los equipos alemanes; la afición tiene que apoyarnos", analiza Luis Enrique.

Cree que el Barça volverá a la senda de los goles: "Sin ninguna duda, por el perfil de jugadores y ocasiones generadas, seguro que vamos a hacer goles. Habrá partidos en los que estemos espesos, pero está más que garantizado que vamos a hacer goles".

Messi animó a sus compañeros: "Ayer vino para una revisión y lo hemos visto muy bien, animándonos. El tiempo corre a su favor y está en el proceso lógico de un jugador que está lesionado, pero lo veo muy animado".

"Chicharito les da gol"

Analizaron los últimos partidos: "Revisamos siempre aspectos defensivos y ofensivos, no sólo cuando perdemos. Nada que decir, somos conscientes de que hay muchos de mejora en todas las fases del juego. Seguimos intentando mejorar. Estamos en esa fase en la que cualquier error lo vamos a pagar caro".

Sobre las palabras de Petit, exjugador del Barça, en las que decía que el nacionalismo catalán estaba cerca del racismo: "No he leído nada, ni me he enterado. Respeto la opinión de todas las personas. En aquel vestuario reinaba la camaredería. Aquellos ochos años fue un vestuario magnífico"

Luis Enrique habla sobre 'Chicharito' Hernández: "Chicharito les da gol, tiene calidad técnica y un punto interesante en cuanto a lucha. Un jugador internacional que genera al Leverkusen muchas oportunidades".

"Buscamos tener controlado al máximo el partido y encontrar los puntos débiles del rival. Si es ida y vuelta y ganamos, también me da igual. Espero un partido a un buen nivel nuestro para poder solventarlo", apunta el entrenador.