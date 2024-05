Luis Enrique, sobre Mbappé: "Todavía no ha dicho a dónde va, aunque ya creemos que está claro"

La marcha de Kylian Mbappe del PSG fue el tema estrella en la rueda de prensa de Luis Enrique antes del partido de este domingo ante el Toulouse. El asturiano reconoció que el adiós del delantero era algo que ya todo el mundo daba por hecho y que desde el club sabían desde hace tiempo.

"Es algo que todos sabíamos desde hace tiempo. Todos los sabíais. No cambia el panorama. Sigue siendo igual. Todas mis decisiones fueron para buscar lo mejor equipo. Y creo que todas las partes nos hemos comportado de la mejor manera. Queda todavía un título, la final de la Copa de Francia... ese es nuestro objetivos. Seguir compitiendo y ganando títulos. Estoy convencido de que, independientemente de los jugadores que estén, el año que viene seremos más fuertes porque es una manera que tengo de pensar", indicó Luis Enrique.

El asturiano admitió que ha tenido una experiencia "maravillosa" durante la temporada que ha entrenado a Mbappé, "a pesar de que nos han querido enfrentar muchas veces".

"Entiendo y puedo comprender su decisión. Ha pasado siete años aquí, es una leyenda del club, lo ha dado todo por el club, y es un club que también le ha dado todo. Le deseo le mejor, todavía no ha dicho a dónde va, creemos que está claro", señaló Luis Enrique.

"He tenido mucha suerte porque siempre he tenido una relación muy directa que podéis considerar que llevan el peso mundial en cuánto a ser números uno. Sería repetirme en el mismo mensaje. Cada uno tiene su situación personal. Creo que todos los que he tenido se han comportado de una manera adecuada. Tampoco me gusta poner en una clasificación tal cual. Solo puedo hablar maravillas de todos los jugadores que he tenido", explicó el asturiano.

Luis Enrique confesó que en el vestuario aún están dolidos por la forma en que quedaron eliminados el pasado martes en semifinales de Liga de Campeones ante el Borussia de Dortmund, tras un encuentro en el que los parisinos perdieron 0-1 con cuatro balones estrellados en la madera.

"Todavía estamos dolidos. Nos duele porque habíamos puesto muchas esperanzas en esta posible final. Ha sido un golpe duro para todos (...) Al final te queda la sensación de que has dado el máximo, el cien por 100... no era el que esperábamos", indicó Luis Enrique.

Mbappé anuncia de forma oficial su marcha del PSG

Este viernes Kylian Mbappé comunicaba de forma pública y oficial su adiós al PSG tras siete temporadas en el club parisino, aunque no ofrecía detalles sobre cuál será su nuevo destino futbolístico.

"Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes este domingo", aseguraba Mbappé en en un vídeo difundido en sus redes sociales.

"Es difícil. Es difícil y nunca pensé que sería así de difícil anunciar que dejó mi país, Francia, la Ligue 1, un campeonato que he conocido siempre. Pero pienso que necesitaba esto, un nuevo reto después de siete años. Es difícil y por supuesto que hay gente a la que quiero agradecer, sobre todo a los aficionados. Sé que no soy el jugador más expresivo, pero siempre he sentido al máximo el cariño que me habéis dado durante siete años. Pero nunca he querido mentir y siempre quise tener un alto rendimiento", reconocía el delantero de Bondy.

