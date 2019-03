Luis Enrique: "Si no ganas 4-0, parece que has jugado pésimo"

Luis Enrique ha comparecido en rueda de prensa tras la victoria por 2 -1 frente al Atlético de Madrid. Ha defendido el juego de los suyos y la actitud:"Me quedo con la capacidad que tiene el equipo de sufrir. Por estos lares está muy mal acostumbrado, si no ganas 4-0, parece que has jugado un partido pésimo. Es un muy buen resultado y creo que es para felicitarnos", ha afirmado.

Después de esta victoria el Barcelona es líder, con un partido menos, y una ventaja de tres puntos con respecto al Atlético de Madrid. Preguntado por si la victoria de hoy es decisiva con vistas a la conquista del campeonato, Luis Enrique se ha mostrado cauto: "Es una jornada importante para nosotros porque sumamos tres puntos y nuestro rival directo no, pero queda mucha Liga. Cada rival presenta dificultades".

No ha querido referirse mucho Luis Enrique a la dura entrada de Filipe Luis a Leo Messi que le ha costado la roja directa al jugador colchonero. "¿Tú has visto mi reacción? -le ha preguntado Luis Enrique a un periodista-. Me he asustado, pero forma parte del fútbol y nada más".

A pesar de la victoria, es consciente el asturiano que su equipo todavía tiene margen de "mejora", algo que se ha demostrado en el segundo tiempo contra los colchoneros. "El Atlético ha sabido estar metido hasta el final y no hemos estado todo lo finos en esa fase del partido en la que el partido no estaba sentenciado", ha lamentado.

En cualquier caso, Luis Enrique ha dicho irse "encantado" con el resultado y ha puntualizado que la irregularidad mostrada en las últimas semanas es algo que forma parte del fútbol. "Me quedo con una gran respuesta del equipo ante un inicio extraño. Eso nos ha permitido espabilarnos y poder hacer unos últimos veinte minutos de la primera parte muy buenos. Hemos encerrado al Atlético de Madrid en su área y el partido se ha puesto de cara", ha concluido.