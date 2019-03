Luis Enrique: "Estoy contento con lo que he visto; tenemos mala suerte con las lesiones"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este miércoles tras ganar al FC BATE Borisov (3-0) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones que si no se habla en el entorno de 'Messidependencia', un concepto acuñado en Barcelona siempre que ha faltado por lesión el argentino, es porque "los resultados están llegando y se está jugando bien".

"No se habla de 'Messidependencia' porque los resultados están llegando y se está jugando bien. Siempre he dicho que es una evidencia que a Messi se le echa en falta, pero siempre he dicho que el equipo tenía recursos", señaló en rueda de prensa.

Todavía sin el argentino, que apura sus opciones de estar en el 'clásico' del 21 de noviembre en Madrid, se quedó contento de lo visto ante el BATE. "En principio sí que estoy contento de lo que he visto, podíamos haber estado mejor y también mucho peor. Este tipo de partidos presentan dificultades lógicas, estuvimos bien en la presión y lo hemos solventado bien", celebró.

"Hemos mejorado en la segunda parte en esas pérdidas en la frontal del área y hemos estado mejor posicionados para presionar y recuperar, y hemos estado más fluidos en esos metros. Contento porque volvemos a hacer un partido bueno, no encajamos gol y sumamos puntos, que es de lo que se trata", ahondó al respecto.

Por otro lado, lamentó la lesión de Ivan Rakitic, con una pequeña rotura en el sóleo de la pierna derecha, que le hace ser seria duda para ese primer 'clásico'. "Con jugadores que viajan con sus selecciones y son muy importantes para el Barça no estamos teniendo suerte en ese sentido. Tenemos mala suerte de que son en el centro del campo. El objetivo es recuperarlo lo antes posible", señaló.

Preguntado por la acción de Ter Stegen en el córner, aguantando la presión de un delantero y regateándolo, no quiso mojarse. "Ni me gusta ni me molesta ni me es indiferente. Lo comentaré con el jugador, tiene calidad para hacer esto, tiene confianza, le ha salido bien. No comentaré en público lo que es privado", espetó.

"Para mí ha sido un partido casi perfecto de Busquets, no se puede estar mejor y está en una buena línea pero el partido es espectacular", detalló al ser cuestionado por el centrocampista, a quien dio unos minutos finales de descanso pensando en Villarreal y los próximos compromisos.