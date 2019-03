Luis Enrique: "Cuando estamos así de precisos es muy difícil para el rival"

Luis Enrique se muestra satisfecho tras el triunfo extenso de su Barcelona ante el Getafe (6-0), y ha asegurado que la clave del éxito del conjunto culé es que los jugadores "se divierten" jugando al fútbol, lo que hace "muy difícil" pararles.

Empezó la rueda de prensa posterior al partido echándole un cable al rival por su derrota: "Desde el principio nos hemos tomado con mucha seriedad el partido, y cuando estamos así de precisos y de rápidos es muy difícil. Te vas al descanso con el partido cerrado y no es por demérito del rival, sino porque en este momento de temporada estamos en un momento muy dulce".

"Prácticamente tenemos a casi toda la plantilla a disposición. Rafinha está punto de recibir el alta, y están todos en condiciones óptimas. Todos están disponiendo de minutos y eso es muy favorable para ver al equipo competir. Todos son muy buenos, tendemos a valorar lo que tenemos arriba, que es increíble. Hasta Munir ha estado a un nivel increíble, tiene gol, pero son muy buenos todos. Los del medio, los de atrás, los que no juegan, los que juegan pocos minutos", añadió.

Con este panorama, Luis Enrique no tiene otra opción que sonreír... más o menos: "Como entrenador es una situación perfecta, saber que pongas a quien pongas vas a competir. El único problema es que no tengo minutos para todos, es lo único que me puedo recriminar. Están todos con muchas ganas de participar", continuó.

Dice tener "muy buena sintonía" con Dunga repescto a Neymar

Por otro lado, el técnico azulgrana reconoció tener buena relación con el seleccionador brasileño, Dunga, aunque aseguró no haber llegado a un acuerdo en cuanto a la presencia de Neymar en los Juegos de Río o la Copa América. "Hay muy buena sintonía con Dunga, porque tenemos un objetivo común, que es buscar lo mejor para Neymar, que es el caso sobre el que más hemos hablado. Cuando tengamos algo decidido lo diremos, pero trataremos de buscar lo mejor para todas las partes y sobre todo para Neymar", manifestó.

Otro de los sudamericanos a destacar del Barça, Luis Suárez, se quedó en el banquillo ante el Getafe: "Suárez está muy bien. Es curioso ser entrenador del Barça, da igual lo que haga, si les cambio me preguntáis por qué lo hago, si no les cambio me preguntáis por qué no lo hago. Lleva muchos partidos y hemos decidido que lo mejor era que no jugara", apuntó.

Sergi Roberto, otro de los destacados

El entrenador alabó la polivalencia del catalán y aseguró que, de estar en la posición de Vicente del Bosque, contaría con él sin ninguna duda para la próxima Eurocopa de Francia 2016. "No soy seleccionador, pero si lo fuera me llevaría a Sergi Roberto seguro. Es un jugador que puede jugar en tantas posiciones y cómo lo hace... Como pivote me gusta mucho, pero tiene mucha competencia, como lateral derecho también lo ha hecho fantástico, pero están Alves y Aleix... Es un jugador básico y muy fiabe y rentable".

Para terminar, Luis Enrique dedicó unas palabras bonitas al equipo, al que calificó de "único": "Los jugadores son diferentes al resto. Hacen las cosas tan fáciles que parece que el rival lo hace mal, y no es así".