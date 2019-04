Luis Enrique: "A Iniesta le necesitamos siempre"

Luis Enrique se ha mostrado satisfecho con la recuperación de Andrés Iniesta, que podría jugar contra el Eibar. Sobre el manchego, su técnico declara: "A Iniesta lo necesitamos siempre, independientemente de la situación por la que esté el equipo".

El ambiente se tensa algo más, por ejemplo, cuando se le pregunta a Luis Enrique por los galones de Neymar y Luis Suarez sin Messi: "Esto es un eslogan que tenéis vosotros, les he dicho que cojan los balones, no los galones". Sí ha cargado con el peso de pedir que se investiguen las supuestas presiones arbitrales en el clásico "Que se investigue al máximo, pero en este país me creo todo".

Lo que no se cree es lo de Messi y su posible marcha a Inglaterra. "No he hablado con él, y menos de rumores".

No ha dudado en mandarle mucha fuerza a Cruyff: "Desearle animo, que lo va a superar y un abrazo". Un buen regalo para el holandés en esa lucha contra el cáncer, sería dedicarle un triunfo ante el Eibar.