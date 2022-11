Low: "¿España o Italia? Voy a dormir tranquilo"

Joachim Löw, entrenador de la selección alemana, declaró que dormirá tranquilo a la espera de su rival en cuartos de final de la Eurocopa, que puede ser España o Italia. El técnico germano declaró que, dependiendo de su contrincante, Alemania tendrá que adoptar una táctica u otra por el tipo de juego diferente de ambos equipos.

"Dormiré tranquilo esta noche, los dos están en el grupo de favoritos para llegar a la final. Los italianos son muy buenos en defensa y lo demostraron en los dos primeros partidos. Luego bajaron un poco el nivel ante Irlanda pero estaban con la mayoría de titulares en el banquillo. De España poco se puede decir que no se sepa. Es un equipo muy grande. Para mí, el mejor equipo ofensivo de los últimos años", indicó.

Cuestionado por si el choque ante Eslovaquia fue el mejor de la Eurocopa de su selección, reconoció que tuvo problemas de juego al principio del torneo y añadió que ha ido de menos a más para alcanzar ahora el ritmo correcto. "En nuestro grupo tuvimos que enfrentarnos a muchos equipos muy tácticos. Hemos progresado en ataque y en defensa, pero cada rival es diferente y te hace jugar de manera diferente", indicó. Asimismo, alabó el partido de Julian Draxler, elegido mejor jugador por la UEFA: "Jugó muy bien y estuvo muy valiente en el uno contra uno. Estoy muy satisfecho con él".

Por último, habló sobre el debate del falso '9' en Alemania: "No es cuestión de falso o verdadero '9'. Consiste en si hay un atacante más adelantado o más retrasado. Pero si nadie le sigue, no funcionará. Hemos jugado con mucha gente arriba, cosa que no pasó ante Polonia". "Llegamos al área rival con fuerza. Estoy feliz por los dos goles de Mario Gómez, que le dan confianza, pero si no llegásemos por las bandas no podría haberlos marcado", concluyó.