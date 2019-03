Lopetegui, sobre Casillas: "Está identificado con la exigencia del Oporto"

Íker Casillas ha entendido "perfectamente" la exigencia que conlleva jugar en el Oporto, aseveró su entrenador, Julen Lopetegui, quien ve a España "no con la obligación" pero sí con la ilusión de ganar la Eurocopa 2016. "Está poniendo toda su experiencia al servicio de nuestros intereses y está absolutamente identificado con la exigencia de un club como el Oporto. Ya lo ha entendido perfectamente, lo que un club así te demanda", manifestó en una entrevista con EFE Lopetegui.

Clave en convencer al meta para que dejase el Real Madrid y pusiese rumbo al equipo luso, el técnico recordó cómo fue la operación. "Se dieron la mano dos ilusiones. Él quería venir y nosotros queríamos traerlo. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos en sintonía, todo fue muy sencillo", recordó. "Le conté sobre la exigencia de un club histórico, grande, muy exigente", agregó. Lopetegui también dejó halagos para el veterano guardameta brasileño Hélton, suplente habitual de Casillas, por el espíritu que inculca en un joven vestuario.

Seleccionador de las inferiores españolas, el entrenador del Oporto comentó las perspectivas de España para el Europeo de Francia en el 2016. "España lo que tiene es una gran ilusión, no una obligación. La palabra obligación hace daño muchas veces", indicó el entrenador vasco. La selección tiene "un buen equipo, un magnífico entrenador y una gran experiencia, pero para ganar se tienen que dar muchas circunstancias", juzgó. Ganador de los europeos sub-19 en el 2012 y sub-21 en el 2013 al mando de la selección española, se refirió a uno de los jugadores que dirigió en las inferiores, el medio Isco. "Era un chico que apuntaba desde muy joven, apuntaba condiciones extraordinarias técnicas y competitivas. Ha ido evolucionando etapas hacia la máxima exigencia en un club como el Real Madrid. Es un jugador que me encanta y me apasiona", señaló.