Llorente: "No sé si será posible volver a la Juventus, pero sí sería un sueño"

El jugador del Sevilla Fernando Llorente tiene claro que "ahora mismo" su único pensamiento es hacer un final de temporada "bonito" con el conjunto andaluz, pero que en el mundo del fútbol "nunca puedes decir" nunca y que, aunque no sabe si será posible, "sería un sueño" volver a la Juventus.

"Ahora mi único pensamiento es hacer un final de temporada bonito con el Sevilla. El futuro no se puede predecir, pero en el fútbol 'nunca digas nunca' en cualquier cosa. Sinceramente, no sé si será posible, pero si sería un sueño. En la Juventus pasé dos años fantásticos y llenos de triunfos. También gané la Copa del Mundo con España, una de las cosas más bonitas que me han pasado profesionalmente", dijo Llorente en una entrevista concedida a 'Tuttosport' y recogida por Europa Press.

Además, el riojano, al ser cuestionado por el futuro del delantero español Alvaro Morata, explicó que no podría darle ningún "consejo" para que tome una decisión. "Sé que es un gran jugador, nunca he tenido ninguna duda. Le conozco demasiado bien y es un atacante muy fuerte", apuntó.

Llorente también comentó que, a pesar de la llegada del delantero croata Mario Mandzukic al conjunto italiano, esperaba que Morata jugase más porque tiene "cualidades importantes" y es un delantero de "nivel superior".

De este modo, el delantero del conjunto andaluz también habló sobre el futuro de Paul Pogba, pretendido por los grandes clubes de Europa, y declaró que el francés está "bien" en el equipo 'bianconero' y que sabe que "hay pocos equipos grandes en el mundo como la Juventus". "Son decisiones personales", indicó.

Por otro lado, Fernando Llorente comentó que le dio "pena" que la Juventus quedase eliminada de la Liga de Campeones ante el Bayern y que estaba "seguro" que tras el 2-0 de la primera mitad, el equipo italiano acabaría pasando a los cuartos de final. "Estaba convencido de que iban a pasar. Se lo habrían merecido", aseveró.

"Estaban decepcionados (sus excompañeros), pero es un grupo fuerte. El rendimiento en el Allianz Arena es la confirmación de que en los próximos dos años la 'Juve' puede ganar la 'Champions'. Ya el año pasado llegamos a la final y si no nos hubiésemos enfrentado a un Barcelona estratosférico, tal vez habríamos ganado", agregó.

Sobre el 'Calcio', el delantero del Sevilla expresó que la Juventus es un equipo "demasiado fuerte" y que es un grupo con una "gran mentalidad ganadora", por lo que puede ganar su quinto 'Scudetto' consecutivo. "Les estoy apoyando y creo que lo harán", subrayó.

Un posible refuerzo para la 'Vecchia Signora' sería uno de sus actuales compañeros, el polaco Grzegorz Krychowiak, que suena para jugar la próxima temporada en Italia es porque es uno de los "mejores centrocampistas" y, además, le comparó con el italiano Claudio Marchisio. "Krychowiak es más físico y defensivo y Marchisio más técnico", recalcó.

"Es difícil encontrar una continuidad"

Fernando Llorente declaró que en el equipo de Nervión es "difícil encontrar una continuidad" y que este es uno de los "aspectos más importantes" para un jugador. "Me gustaría terminar la temporada bien para ayudar al equipo a ganar títulos", indicó.

Finalmente, acerca del enfrentamiento entre el Sevilla y el Athletic Club en los cuartos de final de Europa League, Llorente manifestó que será la "primera vez" que juega en el nuevo San Mamés y que tendrá "sensaciones extrañas" porque el conjunto vasco ha sido su "casa" y tiene allí un "montón de amigos y compañeros".