El Barça se lleva el derbi tras golear al Espanyol en el Camp Nou

El Barcelona deberá esperar a la última semana en el campo de Granada para saber si se puede proclamar campeón de Liga, después de que la jornada no le haya sido propicia, a pesar de golear a un flojo Espanyol (5-0), que a pesar de llevarse cinco goles certifica su salvación. El equipo de Luis Enrique se jugará todo en el último partido en Granada, ya que en esta penúltima jornada no se han dado los tres condicionantes innegociables que necesitaba para cantar el alirón: ganar al Espanyol, que el Atlético perdiese y el Madrid que no pasase del empate.

El Barça se encontró con un rival que le planteaba un 4-1-4-1, con Cañas en medio de las dos líneas pobladas, y busco con velocidad bascular de derecha a izquierda y meter balones al centro, donde a Suárez le costó encontrar algún esférico franco. En una de las internadas que probó el intenso Messi, Víctor Álvarez cometió falta al argentino, quien la ejecutó a las mil maravillas al convertirla en gol, tras un disparo directo a la escuadra (1-0).

Era el minuto 8 y el Barcelona ya estaba por delante en tanteador, que pudo ampliar dos minutos después cuando Rakitic marcó un gol legal, pero el asistente levantó la bandera marcado un fuera de juego que no existió, todo ello después de que la jugada naciese de una internada peligrosa de Messi. El Barça, que le costaba maniobrar en el centro del campo, frente a una presionante defensa, sí que encontró la forma de amontonar acciones de peligro, como una de Neymar a la media vuelta, y en dos falta más directas, en las que Messi y el brasileño no estuvieron acertados en el disparo de sendas acciones.

El Barcelona estaba jugando bien hasta el minuto 30, en el que el Espanyol se estiró y en poco tiempo montó dos acciones peligrosas, con una media vuelta de Caicedo sin mucha puntería, en la que Piqué estuvo certero aguantando al arete españolista, y en otra en el que una falta de Víctor Álvarez inquietó el área de Ter Stegen, y que Piqué acabó desbaratando. Además del gol anulado a Rakitic, el Barcelona también se vio privado de un penalti que cometió Duarte en una pugna con Messi, cuando estiró la pierna para trabar al barcelonista.

Galca movió el banquillo en el arranque del segundo acto con la entrada de Gerard Moreno por Caicedo, dejando a Hernán Pérez solo en punta, pero pronto al Espanyol se complicó la vida en un robo de pelota de Alves cuando los españolistas pretendían sacar el balón desde la frontal. Messi habilitó a Suárez, quien dentro del área fusiló a placer a Pau (2-0).

Un minuto después, desplomado el Espanyol, el Barcelona fue a por el tercero, y Messi, que vio un pase imposible a Suárez, le volvió a dejar al uruguayo solo ante Pau, que en esta ocasión el meta estuvo muy acertado para molestar el intento de regate del ariete barcelonista. Volvió a anotar Suárez eso sí, esta vez de cabeza en un córner (3-0), al encontrarse sin marca en el centro del área.

El Barça cambió a los dos interiores con la entrada de Arda y Rafinha, y a el brasileño recibió de inmediato un regalo del meta españolista, cuando en un balón fácil de detener en el suelo, se le escapó al rebotarle en el pecho y el pequeño de los Alcántara marca a placer (4-0). El Barcelona remató el partido con un gol de Neymar (5-0), tras un pase largo de Suárez, cuando el Espanyol parecía ya pedir el tiempo a un partido al que le quedaban más de cinco minutos por disputarse.