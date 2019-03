Leo Messi: "Nunca miro un contrato, no sé lo que firmo"

Leo Messi, jugador del Barcelona, tiene esta semana marcada en rojo en su calendario. El argentino tiene que ir al juicio relacionado con la presunta evasión de impuestos cometida por él y su padre entre los años 2007 y 2009.

El diario 'El Periódico' ha publicado la transcripción de la declaración del de Rosario en 2013 ante la juez de instrucción. "Yo confío en mi papá, que es él que lleva mis cosas, y lo que él me dice lo hago”, declaró el diez azulgrana.

También afirmó con un claro "no" al ser preguntado si lee los contratos antes de estampar su firma. “Yo aunque me entere de todo eso no entiendo nada”, señaló el canterano culé al ser interrogado por una serie de sociedades creadas supuestamente para la evasión de impuestos.

Durante un momento del juicio, y al mostrarle un contrato de cesión de derechos, Leo responde: “Por más que mire, no sé. Firmé las cosas, pero nunca miro los contratos. No sé lo que firmo”.

“La verdad es que nunca miré el tema del dinero. Es algo que maneja mi papá. Y confío en él. Yo me dedico a jugar a fútbol. Y es lo que hago”, repetía el argentino al ser preguntado por los diferentes contratos y firmas realizadas por él.

La Abogacía del Estado solicita para Messi y su padre 22 meses y medio de prisión y una multa.