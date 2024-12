El gesto que le ha costado a Hansi Flick 2 partidos de suspensión

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, ha sido suspendido con dos encuentros por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF), por su expulsión ante el Betis, con lo que en principio se perderá los próximos duelos ligueros de su equipo ante el Leganés y el Atlético de Madrid.

Flick fue expulsado en el partido ante el Betis, jugado el último sábado y de la decimosexta jornada de LaLiga, por "salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando" una de las actuaciones arbitrales, según se recoge en el acta del colegiado.

La acción que propició la expulsión del técnico blaugrana fue una protesta fuera del área técnica y un gesto con la mano abierta después de que el colegiado confirmara, vía VAR, el penalti cometido por Frenkie de Jong sobre Vitor Roque en el minuto 66 del partido, que acabó en empate (2-2).

"Me enfadé conmigo mismo"

Flick aseguró que sencillamente reaccionó enfadado por la mala noticia de recibir un penalti en contra: "No estoy orgulloso de mí mismo. Los asistentes le han dicho al árbitro que le dije algo y han decidido sacarme tarjeta roja, pero yo no le dije nada al árbitro. Fue solo una reacción que tuve porque tardaron mucho tiempo en decidir si era penalti o no, y cuando eso sucede es que quizá no hay penalti o no es nada claro", explicó el culé.

Hansi reconoció sentirse contrariado por haber vivido la primera roja en España. "Pensé que nunca me pasaría aquí, pero quizá aquí las cosas funcionan así. Me he enfadado conmigo mismo pero no contra nadie", reiteró.

Alegaciones del Barcelona

Ante una posible sanción, el Barcelona presentó alegaciones y una prueba videográfica relativas a la expulsión de su técnico, las cuales a juicio del Comité no prueban el "error material manifiesto alegado" por el club catalán, con lo que ha confirmado la expulsión de Flick, que ha sido sancionado con dos partidos y una multa accesoria.

Disciplina considera que debe desechar las alegaciones del club blaugrana porque, vistas las imágenes aportadas por Barça, no puede concluir que la acción que motivó la expulsión "no transcurrió tal y como la describió el colegiado" y, en definitiva, no prueban el "error material manifiesto" que alegaba el club.

"La descripción del árbitro parece, por el contrario, al menos prima facie, y a pesar de lo que considera el club, encajar en los hechos que dieron lugar a dicha expulsión, desde el privilegiado prisma de la inmediación del que dispone el colegiado y su asistente, como se aprecia en las referidas imágenes aportadas por el FC Barcelona. A mayor abundamiento, tras su expulsión, el entrenador continúa con sus protestas hacia los componentes del equipo arbitral", expone el acta del Comité de Disciplina.

"En conclusión, este órgano disciplinario no considera probado el error material manifiesto alegado por el FC Barcelona. La prueba del mismo, como de modo reiterado vienen manteniendo los órganos disciplinarios deportivos, no puede reducirse a alegar una versión alternativa de los hechos, que en el caso que nos ocupa difiere de lo que muestran unas imágenes que resultan compatibles con la detallada descripción de los hechos que se contiene en el acta arbitral", apostillaba el Comité.

Otras sanciones

Asimismo, el Comité ha suspendido con un partido a once jugadores: Ladislav Krejci (Girona), Álex Suárez y Fabio Daniel Soares Silva (Las Palmas), Eray Comert (R. Valladolid), Santiago Comesaña (Villarreal), Valentin Rosier (Leganés), Jon Mocayola (At. Osasuna), Mauro Arambarri (Getafe), Jofre Carreras y Omar El Hilali (RCD Espanyol), por acumulación de amonestaciones); y Antonio José Raillo (Mallorca), por expulsión.

En el aparatado de técnicos, también ha sido suspendido con dos partidos el entrenador asistente del Leganés Jesús Rueda González.

