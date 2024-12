Lola Martínez, 'The Warrior Princess', brilla en la gran cita del break mundial con solo 17 años

La pista del Red Bull BC One World Final en Río de Janeiro fue testigo de un momento inolvidable. Entre los mejores bailarines del mundo, destacó una joven española que, más que bailar, contó una historia de superación y pasión: Lola Martínez, conocida como 'The Warrior Princess'. A sus 17 años, Lola llegó al mayor evento mundial del break gracias a una Wild Card, una invitación.

"Solamente llegar al BC One es increíble. Una Wild Card significa que están reconociendo tu trabajo, que lo estás haciendo bien", explica Lola a Antena 3 Deportes.

"Una Wild Card en el Red Bull BC One significa que están reconociendo tu trabajo, que lo estás haciendo bien"

Y participar en el evento de Río de Janeiro ha sido, para ella, impresionante: "Fue increíble pisar ese escenario ante 10000 personas. Pensaba: estoy aquí, entre las 16 mejores del mundo" .

Su actuación dejó sin palabras tanto al público como a los jueces.

"Estar aquí es un sueño hecho realidad. Cada movimiento que hago es un recordatorio de lo lejos que he llegado", explicó la joven tras su presentación.

De los tatamis al escenario

Antes de brillar en el mundo del breakdance, Lola acumuló triunfos en los deportes de combate. Su padre es entrenador. Campeona mundial y europea juvenil de Jiu Jitsu, siempre ha demostrado una determinación inquebrantable. Con 16 años fue becada como deportista de break en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y allí descubrió otra pasión: la lucha olímpica. Ya es campeona de España sub-17. Ahora compatibiliza los dos deportes y no quiere dejar ninguno, a pesar de algún comentario en los entrenamientos de lucha...

"Cuando voy me dicen ¿puedes parar de rebozarte por el suelo y hacer un deporte? ¿Qué es lo tuyo? Y es que a mí me gustan las dos cosas", reconoce Lola Martínez.

"Cuando voy a entrenar me dicen: '¿Puedes parar de rebozarte por el suelo y hacer un deporte?' Me quedo con los dos"

Esa misma disciplina fue la que la ayudó a afrontar los desafíos físicos que marcaron su vida: "El deporte me enseñó a caer y levantarme, a entender que cada obstáculo es una oportunidad para mejorar. Eso es algo que llevo conmigo cada vez que bailo. Nadie cuenta su esencia como yo porque nadie tiene el nivel de lucha que tengo yo, pero en el breaking".

Una historia de superación

Lola no solo ha enfrentado a oponentes en el deporte, también ha luchado contra adversidades médicas. Nació con un defecto en el paladar que requirió 13 operaciones a lo largo de su infancia y adolescencia. Este desafío le ganó el apodo de 'The Warrior Princess' entre su familia y amigos, un nombre que ahora lleva con orgullo en los escenarios internacionales.

"Cada cicatriz me recuerda que soy fuerte. Este viaje no ha sido fácil, pero siempre he tenido claro que nada me detendrá", indica Lola.

El futuro del breakdance, en sus manos

Con su actuación en Río, Lola no solo ha puesto en alto el nombre de España, sino que también ha demostrado que el breakdance es mucho más que un deporte: es una expresión de resistencia y arte.

"El cinturón de red Bull va a ser mío, igual no es el año que viene, pero yo voy a tener ese cinturón en mi casa"

A pesar de no alzarse con el título, la joven se llevó la admiración de miles de espectadores y la promesa de un futuro brillante en la disciplina. "El cinturón de red Bull va a ser mío, igual no es el año que viene, pero yo voy a tener ese cinturón en mi casa", concluye Lola Martínez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com