Leboeuf: "No tengo ningún respeto por Luis Suárez, es un tramposo y un quejica"

Luis Suárez, que no volverá a jugar en lo que resta de temporada, ha recibido una crítica muy dura por parte de un exjugador del Chelsea.

Frank Leboeuf, en 'RMC Sport', asegura que el uruguayo es "un tramposo y un quejica": "Me gusta mucho el Barça, pero me alegré de que no se metiesen en la final por Luis Suárez. No tengo ningún respeto por un futbolista como él. Es un gran futbolista y está teniendo una gran carrera, pero es un tramposo y un quejica".

Pero no se queda ahí, también cree que es "un mal ejemplo para la gente joven". "Si jugase contra él, me expulsarían. Haría cualquier cosa para que él tampoco acabase el partido. Me sorprende que sus rivales tengan sangre fría delante de él", afirma.