Laurent Blanc: "Traje a Aurier a París y me lo agradece así"

El entrenador del París Saint-Germain, Laurent Blanc, calificó de "lamentable" el incidente con el lateral derecho del equipo Serge Aurier, sobre todo porque fue una apuesta personal para traerle al campeón de Francia y el marfileño se lo ha agradecido con sus insultos.

Este fin de semana salía a la luz un video en el que el defensa africano insultaba a su técnico en el conjunto parisino y a otros compañeros como Zlatan Ibrahimovic o Angel di María, y aunque se ha disculpado, ha sido apartado del equipo.

"Me lo he tomado muy mal. Pienso que podemos tener ciertas opiniones, estamos en democracia y esto es un orgullo, pero este chico, realmente, hace dos años que me comprometí para traerle a París y me lo agradece así, lo encuentro lamentable. No diré más porque estamos en la víspera de un partido capital", apuntó Blanc en rueda de prensa.

No se fía del Chelsea

Sin embargo, el exfutbolista añadió que el marfileño "se ha castigo a sí mismo". "Debería estar preparándose para jugar un partido de octavos de final de la Champions y es mejor que se quede en casa, pero penaliza al club a través de la imagen que puede dar", indicó.

El técnico del PSG cree que Aurier pertenece a esa generación que "se pasa el tiempo pidiendo perdón". "Creo que antes de pedir perdón, hace falta reflexionar antes", añadió Blanc, que ya ha tenido otro tipo de situaciones similares con otros jugadores como Samir Nasri.

Por otro lado, sobre el partido ante el Chelsea, el exfutbolista cree que su equipo "necesitará imponer su juego" ante un rival "muy difícil y muy capaz" de derrotarles. "Nos hemos medido al Chelsea en las dos últimas temporadas y ellos nos eliminaron en una ocasión y nosotros a ellos en otra, lo que demuestra que el nivel de los dos equipos es muy similar", comentó.

"Verratti no aguantará los 90 minutos"

"La Champions les da la oportunidad de cosas positivas en una temporada difícil y su entrenador es experimentado después de haber ganado ya la competición, será un partido muy difícil", prosiguió Blanc, que consideró que la baja de John Terry "podría ser muy importante, porque es un jugador vital tanto en el campo como en términos de equipo".

El entrenador del PSG afirmó que tiene que decidir entre Marquinhos y van der Wiel para el lateral derecho en lugar de Aurier y que el centrocampista Marco Verratti "no puede aguantar en forma 90 minutos". "Ahora tengo que elegir si va a empezar o acabar el partido", advirtió del italiano.

La Champions, el objetivo

"Todos sabemos que nuestra temporada será juzgada por nuestra participación en la Champions. "Para la mayoría de los medios de comunicación, no ganar la liga no es ninguna opción, y se vería mal no ganar tampoco las dos competiciones nacionales. La Champions es otra cosa, porque solo se ven las caras equipos que tienen un mismo nivel o que son superiores al París", subrayó Blanc.

En este sentido, opinó que tienen "opciones de hacerlo bien" en la competición continental, incluso "mejores" que en otros años. "A partir de ahora, nos vamos a enfrentar a equipos que tienen opciones de ganar la competición, pero eso hace que todo sea mucho más interesante para nuestro club, los jugadores y el entrenador. Tenemos el potencial necesario para ganar esta competición", sentenció.