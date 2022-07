Laporta: "Me siento en deuda con Messi"

El Barça se impuso al Real Madrid en el Clásico de pretemporada disputado en Las Vegas, el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, también fue protagonista tras el partido al hablar con el medio americano ESPN.

Hace justo un año se produjo la histórica salida de Leo Messi del FC Barcelona dirección PSG, pese a que todo apuntaba a que el argentino se iba a quedar finalmente el club decidió prescindir del mejor jugador de su historia. Messi no ha rendido bien en París este último año y algunos creen en la posible vuelta del de Rosario al Barça.

Laporta tuvo unas bonitas palabras hacia el crack de Rosario: "¿Si me siento en deuda con él? Sí. Moralmente, como presidente del Barça creo que hice lo que tenía que hacer. Pero también como presidente del Barça y a nivel personal creo que estoy en deuda con él", comentó a ESPN.

"Espero que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado"

El máximo directivo culé espera que la etapa de Messi en el Barça no haya terminado: "Creo, espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado. Y creo que es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo que todavía está abierto, que no se ha cerrado, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y que tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue", explicó Laporta.

A pesar de que el nivel de Messi no fue el esperado la pasada temporada, desde el club están contentos con él y con la renovación de Mbappé y la continuidad de Neymar esperan mantener al argentino un par de años más en el Parque de los Príncipes.