Laporta cree que la llegada de Mbappé al Real Madrid "distorsionará su vestuario"

Joan Laporta ha analizado la actualidad deportiva. El presidente del Barcelona ha asegurado que no envidia al Real Madrid ante el posible fichaje de Mbappé. Sin embargo, deja entrever que el traspaso entre el delantero francés y el club merengue aún no está cerrado. Además, en caso de que llegue al vestuario blanco, augura un posible problema.

"¿Si envidio al Madrid por Mbappé? No, para nada, para nada. Además, que no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos. No tengo información, sólo intuición. Ahí tienen un problema. Hay que vender a algún jugador (si llega Mbappé), ¿no? Porque no van a jugar los dos en el mismo sitio y además son jugadores muy marcados. Y hablando de las cifras que habrán, esto distorsiona el vestuario seguro. Eso no va de regalo", ha señalado Joan Laporta en una entrevista con 'Mundo Deportivo'.

¿Seguirán con Nike?

El mandatario azulgrana también ha hablado sobre el fabricante de la camiseta del Barça, ahora mismo en manos de Nike. Si bien dicha firma tiene vínculo hasta 2026, que podría ampliarse hasta 2028, Laporta ha dejado claro que, si no les ofrecen el mejor contrato, manejan otras posibilidades. Ante el planteamiento de que lo más fácil sería seguir con Nike, su respuesta es clara: "A veces lo fácil no es lo mejor. Y ahora lo que queremos es lo mejor para el Barça", ha aseverado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com