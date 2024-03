Luis Enrique 'despide' a Kylian Mbappé: "Le deseo todo lo mejor"

Un día más Luis Enrique ha dejado un mensaje sobre el futuro de Kylian Mbappé, el entrenador asturiano del PSG lo ha hecho tras el empate de su equipo ante el Reims (2-2) en la jornada 25 de la Ligue 1 y después de no alinear de inicio al crack parisino (salió en el minuto 73 con 2-2).

"Le deseo lo mejor para el futuro"

"Sólo puedo desearle a Kylian Mbappé todo lo mejor para el futuro. Es un jugador increíble y una persona todavía mejor. Le deseo lo mejor de lo mejor", dijo el técnico español al ser preguntado por la prensa. Días antes ya dejó este titular: "Tarde o temprano tenemos que acostumbrarnos a jugar sin Kylian Mbappé".

"Es un jugador increíble y una persona todavía mejor"

Ya en la rueda de prensa postpartido, un Luis Enrique al que se le notó muy nervioso en el banquillo del Parque de los Príncipes, también se refirió a la posibilidad de que el PSG pudiera desestabilizarse tras sus constantes decisiones sobre Mbappé (a veces le alinea de titular y otras no): "Mis decisiones han sido siempre las mismas a lo largo de la temporada. De hecho, ayer me decía Paris TV que soy el entrenador que más jugadores cambia de la liga. Voy a seguir, siempre y cuando vea que mis jugadores me acompañan, seguiré utilizando esa estrategia. Diría que de sobresaliente me ha ido", admitió el exentrenador de la Selección Española.

"Cuando las partes se pronuncien..."

A la pregunta de si seguirá con esa dinámica de sacar o no de titular a Mbappé, Luis Enrique sacó a relucir la respuesta institucional: "Yo creo que tengo poco que decir. Cuando las partes se pronuncien, me pronunciaré. Mientras no se pronuncien, seguiré ejerciendo mi profesión, que es tomar decisiones", sentenció.

El PSG, a medio gas en Ligue 1

El PSG, a pesar de que consiguió brillantemente el pase a cuartos de final de Champions League tras un global de 4-1 ante la Real Sociedad, está afrontando la recta definitiva de la Liga francesa a medio gas conocedor del amplio colchón que maneja con sus perseguidores (10 puntos más que el Brest, 11 que el Mónaco...). Ni haber empatado sus tres últimos partidos en Liga le desplazan lo más mínimo del liderato. Los parisinos no necesitan estar sublimes para llevarse con claridad la Ligue 1 (ha sumado 56 de 75 puntos). Camino a la 10º de las últimas 12º.

Mbappé se irá en junio

En cuanto a la situación de Kylian Mbappé... poco que decir, fue ya hace semanas cuando anunció al club su idea de marcharse a final de temporada (junio de 2024) y de emprender una nueva aventura en su carrera, muy seguramente en el Real Madrid, aunque hasta que no haya nada firmado poco pueden celebrar los madridistas teniendo en cuenta la reciente hemeroteca que precede este culebrón.

