La resurrección de Alexis Salinas, el futbolista que se quedó ciego en un tiroteo en Argentina

Un tiroteo en plena calle acabó con la carrera futbolística de Alexis Salinas. Jugaba en el Arsenal argentino de Primera División, pero el impacto de los perdigonazos en su rostro le provocaron la perdida de la visión de su ojo izquierdo y le dejó muy comprometida la del derecho.

"Pensé que me habían matado. Los médicos me dijeron que había esperanzas. Ahora trato de tener fuerza, de poder salir de esto y de recuperar aunque sea un ojo y ver algo. Me siento muy triste", contó tras salir del Hospital Santa Lucía de la ciudad de Buenos Aires

Apenas ha recuperado visión, pero un años después de aquel terrible suceso, Alexis ha encontrado en el fútbol la fuerza para seguir adelante.

"Ahora, la verdad es que estoy bien, con ganas de levantarme. Es más, ya me levante", reconoce Alexis.

"Sentí que el fútbol me estaba volviendo a dar una oportunidad, otra revancha"

Este futbolista de 22 años juega ahora en los Murciélagos, la selección argentina para personas ciegas.

Y esta Navidad, Alexis ha acompañado a Papá Noel en el reparto de regalos en los barrios más pobres y conflictivos de las afueras de Buenos Aires.