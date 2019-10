La pequeña protagonista de la imagen más tierna de la jornada: "Yo quería ir con la del Madrid"

Más información Las lágrimas de una niña del Madrid CFF al salir al campo de la mano de la capitana del Barcelona

Daniela tiene cinco años, y su dulzura ha conquistado al mundo del deporte. La pequeña juega en la cantera del Madrid CFF femenino y quería salir al terreno de juego de la mano de sus ídolos, pero el destino quiso que tuviera que hacerlo con Alexia Putellas, capitana del Barcelona, lo que provocó sus lágrimas.

Unas lágrimas que han protagonizado la imagen más tierna de la jornada. "Me dijo la del Barça, me dio la mano y salí con ella y yo quería con la del Madrid y al final me 'ponieron' con la del Madrid" dice la pequeña Daniela, que aprovecha la ocasión pera disculparse con Alexia Putellas: "Alexia perdón, te pido perdón".

Una Alexia Putellas que bromeó después de la anécdota en su cuenta oficial de Twitter: "Madrid CFF, tenéis una afición muy fiel". "Ella intentaba explicar que es del Real Madrid" explica la madre de la pequeña Daniela, que se tocaba el escudo el un vídeo que no tardó en hacerse viral.