Kylian Mbappé se pronuncia sobre su futuro: "Lo que viene ahora..."

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid sigue sin hacerse oficial pero el primer paso ya está dado, el jugador francés anunció hace días su marcha del PSG y se despidió definitivamente de su afición tras disputar el que fue su último partido en el Parque de los Príncipes (1-3 ganó el Toulouse).

¿Cuándo anunciará su futuro?

El galo, eso sí, parece que no anunciará cuál será su destino hasta que la temporada de su equipo finalice de forma oficial: todavía quedan dos partidos de Ligue 1 (vs Niza y Metz) y la final de la Copa de Francia ante el Lyon el 25 de mayo.

Los tiempos son importantes y si el acuerdo entre el Real Madrid y el jugador está apalabrado desde hace meses ya se habrá concretado una fecha para que se anuncie el hipotético fichaje, aunque esta podría haber variado en las últimas semanas tras los desenlaces del conjunto blanco en la máxima competición europea. Podría darse tras la mencionada final de la Copa de Francia o después de la final de la Champions League (1 de junio) que disputará el Madrid ante el Borussia Dortmund en Wembley, Londres.

"Todo lo que viene ahora es súper emocionante"

Mbappé, que este lunes recogió el premio a mejor jugador de la liga francesa por quinto año consecutivo, volvió a no dar pistas sobre su próximo equipo: "Ahora paso página en mi vida... Todo lo que viene ahora es súper emocionante, pero ese es otro tema. En la vida hay que tomar cada cosa en su momento. Lo que sé es que dejo el PSG, el resto ya se sabrá", explicó.

El máximo realizador de la Ligue 1 (27 goles este año) sí quiso dedicar un especial agradecimiento a Nasser Al Khelaifi, con el que presuntamente tuvo una tremenda bronca antes del PSG-Toulouse, y al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

"Agradezco al emir de Qatar, que me ha acompañado en mis decisiones y me ha comprendido en muchas otras"

"He compartido y he jugado con jugadores increíbles, como Dembélé que está aquí, es un amigo y algún día recogerá este premio. Agradezco al club en su conjunto, el entrenador, que me ha ayudado y ha confiado en mí, su staff, los médicos, toda la gente del club, la dirección deportiva, el presidente, al accionariado del club, claro, al emir de Qatar que ha venido a buscarme con 18 años, que me ha acompañado en todas mis decisiones, que me ha comprendido en muchas situaciones...", aclaró.

También respondió a la pregunta sobre los Juegos de París a los que podría no ir si finalmente ficha por el Real Madrid: "Todo el mundo conoce el tema de los Juegos, no depende de mí", aseguró.

Macron: "Cuento que el Madrid liberará a Kylian para los JJOO"

Horas antes el que no tuvo reparo en pronunciar el nombre del Real Madrid y hablar sobre la posibilidad de que este deje jugar a Kylian en los Juegos fue el mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron: "Cuento con el Real Madrid para liberar a Kylian para los Juegos Olímpicos y que pueda venir a jugar con la selección francesa".

