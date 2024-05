Kylian Mbappé ya no esconde su fichaje por el Real Madrid

Kylian Mbappé jugó este sábado la final de la Copa de Francia, su último partido con el París Saint-Germain. El delantero reconoció sentir "un dolor en el corazón" por su marcha: "Lo que he tenido aquí no lo voy a encontrar en ningún sitio, pero tendré otras cosas y sé que también serán fantásticas", aseveró el jugador, que abandona el club parisino como máximo goleador de la historia.

"Lo que he tenido aquí no lo voy a encontrar en ningún sitio, pero tendré otras cosas y sé que también serán fantásticas"

Ahora el planeta fútbol espera la fecha de su fichaje oficial por el Real Madrid. "¿Por qué no dices ya que has firmado por el Real?", le preguntaron en zona mixta. Mbappé ya no se esconde y, lejos de negar nada, afirmó: "Porque creo que, antes de nada, debía despedirme bien de mi club y acabar bien. Hoy hemos ganado un título y habrá tiempo para todo, anunciaré mi nuevo club a su debido momento. Será dentro de pocos días".

¿Se anunciará su próximo destino antes de la concentración con la selección de Francia de cara a la Eurocopa de Alemania? El delantero de Bondy aún no lo tiene claro: "No lo sé, porque faltan algunos detalles, pero lo importante era acabar bien aquí". Mbappé se va de París tras haber disputado 308 partidos en estas siete temporadas en el PSG. No pudo celebrarlo con gol... pero sí levantando un nuevo título.

Ha cambiado la mentalidad del club

A Mbappé le gusta pensar que ha cambiado "la mentalidad" de los aficionados y que "cada más jóvenes querrán jugar en el PSG": "Espero que sigan viendo al PSG. Y a mí, es normal, espero, porque les he hecho soñar. He intentado cambiar un poco la mentalidad, darles ganas de jugar en el PSG y triunfar aquí. Siempre hemos querido inspirar a los jóvenes", dijo el galo.

El delantero reconoció que "después de tantos años aquí" siente "un dolor en el corazón" por saber que será su último partido. Al mismo tiempo se mostró feliz por el triunfo en la Copa de Francia, un trofeo que hacía tres años que no ganaban y que, dijo, es muy querido en el vestuario porque el PSG es el que más veces lo ha levantado.

